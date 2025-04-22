Честно о частных судоисполнителях

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Без малого 90 тыс. жалоб подали казахстанцы на частных судебных исполнителей в прошлом году. При этом, как утверждают депутаты, многие из них не лишены лицензий и продолжают свою деятельность.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обсуждение в ходе правительственного часа проблем развития института частных судебных исполнителей (ЧСИ) в Мажилисе сосредоточилось не на институциональных вопросах, а на ненадлежащем уровне взаимодейст­вия населения и частных судебных исполнителей, общение с которыми часто напоминает общение с братками из пресловутых 90-х. Все потому, считают депутаты, что планка «входа» в профессию снижена. Частным судебным исполнителем нынче, в принципе, может стать каждый желающий.

– Качество кадрового состава частных судебных исполнителей не выдерживает никакой критики, – считает вице-спикер Дания Еспаева.

При этом жалоба на бездействие судебного исполнителя – одна из самых распространенных жалоб, поступающих от граждан в адрес департаментов юстиции, палат и суды, констатировала председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.

– Много лет подряд сохраняется тенденция, когда судебный исполнитель в первую очередь старается исполнить документы, приносящие ему доход, и менее всего уделяет времени и сил другим, в особенности документам так называемого «социального характера». По таким делам судебный исполнитель не проявляет особого рвения по розыску должника, не приглашает для беседы, не принимает мер по проверке и поис­ку имущества и денег для взыскания, не накладывает своевременно аресты и т. д. В 2024 году прокуроры выявили 6 210 фактов уклонения должников от исполнения алиментов, заработной платы и сумм в пользу государства, – привела данные депутат.

При этом 1 761 должник, имея долг 2,6 млрд тенге, делали ставки в онлайн-казино и букмекерских конторах на сумму 5,8 млрд теге, 484 должника, имея долги на сумму 325 миллионов, проиграли 147 миллионов в казино Конаева и Щучинска. Более 2 500 долж­ников, имея 3,3 млрд долга, скрыли свои доходы в размере 5,1 млрд тенге на электронных кошельках, а 72 лица с долгами в 130 млн намеренно отчуждали 4 объекта недвижимости и 84 единицы автотранспорта, 117 должников с задолженностью 236 миллионов сняли со своих счетов 2 млрд тенге и еще сдали в ломбард ценных вещей на 55 миллионов.

Что в это время делали судоисполнители? Вопрос из области риторического.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев спорить не стал и проблему признал. Он отметил, что участие двух сторон в исполнительном производстве – взыскателя и должника – закономерно приводит к конфликтным ситуациям. По его словам, количество жалоб, связанных с исполнением судебных решений, резко выросло. За прошлый год в органы юстиции жалоб на ЧСИ поступило в два раза больше в сравнении с 2023 годом. Ерлан Сарсембаев подчеркнул, что чаще всего граждане жалуются на непрозрачность действий судебных исполнителей и низкую информированность.

– В большинстве случаев заявители жалуются на отсутствие прозрачности и информативнос­ти хода исполнения производства, несвоевременную отмену мер принудительного исполнения, реализацию имущества, неисполнение алиментов, – отметил глава Минюста.

По итогам анализа ситуации в минис­терстве пришли к выводу о необходимос­ти организационно-законодательных мер. В частности, ведется работа над внедрением цифровых инструментов и усилением ответственности частных судебных исполнителей.

Председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев, очевидно в попытке оправдать своих подчиненных, отметил, что негатив к системе принудительного исполнения – это, мол мировой опыт, так как сфера априори конфликтна. Он также сообщил, что при выявлении нарушений ЧСИ привлекается к ответственнос­ти вплоть до исключения из палаты.

Но с этим не согласился депутат ­Бакытжан Базарбек. Он потребовал от Министерства юстиции объяснений, почему частные судоисполнители, совершившие, по данным органов прокуратуры, хищения и мошеннические действия еще в 2022 году, все еще продолжают работать.

Отвечая на вопрос, министр юстиции ­Ерлан Сарсембаев заявил, что точку в этом вопросе ставит только суд, а органы юстиции самостоятельно вопрос о лишении лицензии не решают.

Депутаты констатировали, что, как и преж­де, граждане не могут добиться от судебных исполнителей надлежащей обратной связи. Судебные исполнители и их помощники продолжают проявлять некорректное поведение, допускать грубость в обращении, не предоставлять информацию по исполнительному производству, игнорировать телефонные звонки и взыскателей, и должников.

Несмотря на внедрение извещений посредством SMS, должники продолжают узнавать о возбуждении исполнительного производства в момент, когда уже заблокированы счета, арестовано имущество или ограничен выезд из страны. Это свидетельствует о том, что, формально извес­тив, судебные исполнители не утруж­дают себя последующими звонками для разъяснения ситуации и взаимодействия.

Остается проблемным исполнение таких категорий дел, как алименты, выселение долж­ников, снос строений, порядок общения с ребенком и об отобрании ребенка. Суды обращают внимание, что при исполнении документов о взыскании алиментов ЧСИ тоже часто бездействуют, неправильно рассчитывают задолженность по алиментам, неверно оценивают исполнение обязательств по ежемесячным платежам. Вместе с тем действующая система взыскания алиментов в долевом соотношении к заработку не позволяет обеспечивать все потребности ребенка, а должники продолжают уклоняться от уплаты, искусственно занижать свои доходы и скрывать имущество. Ежегодно задолженность отцов перед детьми растет и на сегодня составляет 18 миллиардов тенге.

Мажилисмены считают, что при решении проблем института ЧСИ Правительство должно быть открыто к критике, признавать ошибки и активно искать пути их решения.

#мажилис #ЧСИ

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