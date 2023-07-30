Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и тягача на трассе в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Страшная авария, унесшая жизни четырех человек, произошла на 453 км автодороги "Алматы - Оскемен".

38-летний водитель Hyundai Veracruz, совершая маневр обгона, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с тягачом DAF FTXF 105, после чего по инерции столкнулся с автомашиной Volkswagen Passat, следовавшей в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины Hyundai Veracruz и его трое пассажиров скончались на месте. Еще трое детей с данного авто с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.