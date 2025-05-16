Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прокуратуре Карабалыкского района выявлен факт хищения бюджетных средств бухгалтером аппарата акима Новотроицкого сельского округа в размере 9,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации областной прокуратуры, в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера, которая на протяжении четырех лет начисляла себе излишние суммы.

«По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК, а именно хищение в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок. В качестве дополнительного наказания предусмотрена конфискация имущества, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет», – говорится в официальном сообщении надзорного органа.

Там же добавили, что проводятся необходимые следственные мероприятия.