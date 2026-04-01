Четыре медали Акмарал Спорт 8 апреля 2026 г. 2:00 10 Аскар Султан Представительница национальной команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева блестяще выступила на Гран-при в Тье (Франция). Наша грация завершила престижный турнир, завоевав четыре награды. В активе спортсменки две серебряные медали – в упражнениях с лентой и обручем, где она продемонстрировала филигранную технику и артистизм. Две бронзовые медали Акмарал выиграла в дисциплине с булавами и в индивидуальном многоборье. Успех закрепила и сборная Казахстана в групповых упражнениях, показав третий результат в многоборье. #Спорт #художественная гимнастика #Акмарал Ерекешева