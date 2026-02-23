Четырех амурских тигров Россия передаст Казахстану

Экология,Природа
102
Дана Аменова
специальный корреспондент

Транспортировку животных намерены провести весной 2026 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Четырех амурских тигров передадут из России в РК, транспортировка животных планируется весной 2026 года. Об этом сообщил ТАСС директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Передача тигров пройдет в рамках масштабной Международной программы интродукции амурского тигра в РК. Поддержку в реализации Программы оказывает Центр «Амурский тигр». Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году.

За счет указанной программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.

«Идут последние приготовления к отправке. Для того, чтобы научиться работать с дикими тиграми, представители природоохранных ведомств Казахстана прибыли в Хабаровск. Обучение - один из финальных этапов, предшествующих отправке четырех особей амурского тигра в Республику Казахстан. Транспортировку редких животных планируется осуществить уже весной 2026 года», – сказал Арамилев.

По его словам, тигры будут разнополые и разновозрастные. При этом он отметил, что передача четырех хищников не повлияет на российскую популяцию тигров, которая сейчас насчитывает порядка 750 особей.

«Каждый из тигров при выпуске в дикую природы будет оснащен ошейником со специальным модулем спутникового позиционирования. Кроме того, будут специальные мониторинговые группы, которые будут отслеживать перемещение, смотреть, какими животными питается тигр. В случае, если по трекеру будет видно, что тигр приближается к тем или иным населенным пунктам, то будут применены меры по предотвращения этого», – сказал он.

#Россия #животные #транспортировка #тигры

