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Происшествия
Четырех детей избивали приемные родители: стали известны новые жуткие подробности

В Алматинской области приемные родители избивали детей. Женщина со своим сожителем взяла сирот под опеку, но вместо заботы постоянно над ними издевалась. О вопиющем случае сообщили соседи, они же сняли все на видео и выложили в интернет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

На видео женщина с топором замахивается на приемного сына. Мальчик плачет и оправдывается. Но даже это не останавливает разъяренных родителей. В ситуацию вмешивается отец. Он начинает бить ребенка по лицу.

Соседи рассказывают, женщина с сожителем бьют приемных детей регулярно. Также ребят заставляют работать на стройке. Местные долго молчали. А потом сняли процесс "воспитания" на видео. Запись передали в полицию и органы опеки.

"Это произошло два дня назад здесь, на участке. Я являюсь хозяином этого дома. Я услышал крики ребенка о помощи, он истошно кричал минут 10. Я терпел, ну думаю: не буду вмешиваться. Прошло 20 минут, прошло 30 минут – извините, но я не выдержал. Поднявшись вот на этот козел, я крикнул женщине, моей соседке, и ее сожителю, которые в данный момент, что я увидел, избивали ребенка", – говорит сосед Кахрамон Исанбетов.

Люди утверждают, раньше у женщины были свои дети и муж. Но 5 лет назад супруг поджег себя в квартире. Погиб он сам, а также сын и дочь. По словам соседей, мужчина пошел на отчаянный шаг якобы из-за ревности.

Своей вины приемная мать не признаёт. Говорит, что всего лишь занималась воспитанием детей. Якобы в тот день они повздорили, поэтому пришлось применить силу. Теперь женщина намерена бороться за дочь и троих сыновей. 

"Это не столько бить, а столько в целях воспитания. Между ними была такая ссора. Я вот разводила, ругала, потому что они не должны так делать", – пыталась оправдаться приемная мать.

Специалисты органов опеки уверяют: когда отдавали детей в приемную семью, и не думали, что над ними там будут издеваться. Ведь женщина прошла все этапы тестирования на отлично. Теперь приемную мать хотят лишить родительских прав.

"В любом случае дети отобраны, сейчас они в безопасности. С детьми старше 10 лет завтра нужно будет поговорить, их мнение учесть. Если завтра по итогам комиссия примет такое решение, естественно, мы занесем ее в черный список. В этом случае уже кандидат не сможет далее заниматься воспитанием детей, брать, выбирать детей. У нее будет закрыт доступ к базе, по которой наши кандидаты выбирают детей", – прокомментировала специалист органов опеки и попечительства отдела образования Илийского района Ботагоз Толеубекова.

Детей органы опеки забрали из семьи. Сейчас трое мальчиков и девочка находятся в частном детском доме.

Уже завтра состоится заседание специальной комиссии. Она должна решить дальнейшую судьбу женщины, ее трех приемных сыновей и дочери.

Ранее сообщалось, что в Казнете распространилось видео избиения приемными родителями несовершеннолетних в Илийском районе Алматинской области.

В Департаменте полиции региона отметили, что собранный по факту материал, предусмотренный статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» КоАП РК направлен на рассмотрение суда.

 

 

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