Чилийские фанаты Димаша организовали вечер казахской культуры

В культурном центре Буина, Чили, состоялось мероприятие, которое объединило музыку, поэзию и танцы, погрузив зрителей в атмосферу Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews

Фото: dimashnews.com

Вечер начался с видеоприветствий для Чили, отправленных педагогом Димаша Маратом Айтимовым, бэк-вокалистом Расулом Усмановым, домбристами Ернатом и Темирланом и другими. Письмо с теплыми словами для чилийских Dears от посла Казахстана Болата Нусупова зачитали со сцены, что придало вечеру особую торжественность.

На мероприятии выступили артисты, танцоры и музыканты. Девятилетний Максимо Леон покорил публику исполнением композиций Димаша «Adagio» на итальянском языке и «Unforgettable Day» на казахском.

Особое внимание привлекли выступления Пабло Ромеро, который завершил свое шоу ярким исполнением «Daididau», под звуки которого три участницы в казахских костюмах исполнили танец, и Кирии Домингес, виртуозно исполнившей на саксофоне несколько произведений Димаша.

Кульминацией вечера стали выступления танцевального коллектива «A flor de piel», который создал культурный мост между Чили и Казахстаном, исполнив различные стили куэки – национального танца Чили – с текстами, посвященными Димашу. Также публику впечатлили Dears из чилийского фан-клуба казахстанского исполнителя, представившие хореографию на песни «When I’ve Got You» и «Daididau».

«Я хочу лично поблагодарить организаторов – Клаудию Лобос и Кармен Сандовал, а также всех Dears за это замечательное событие. Я не ожидала такого глубокого погружения в свою культуру. Это было очень эмоционально», – поделилась впечатлениями Шарапия Какимова, казахстанка, проживающая в Сантьяго.

Организаторы подчеркнули, что их главной целью было укрепление дружбы с Казахстаном и знакомство жителей Буина с культурой и искусством родины их любимого исполнителя.