Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ведомстве отметили, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что молодое поколение должно стать основной движущей силой модернизации Казахстана и активным участником реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Сегодня численность молодежи составляет почти треть населения республики - 5 817 339 человек. Задача государства - создавать условия для их самореализации в образовании, труде, предпринимательстве, творчестве и общественной жизни.

В целях поддержки талантливой молодежи, по инициативе Президента страны, в 2021 году был учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», обладателями которого стали 123 молодых казахстанца. Общая сумма грантов составила 369 млн тенге.

Инициатива поддержана регионами, и в 2024 году присуждено 216 региональных грантов на сумму 308 млн тенге. Средства были направлены на реализацию проектов в сфере бизнеса, культуры, спорта, информационных технологий, волонтерства и науки.

В 2022 году была введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов.

В 2023 году в Казахстане возраст молодежи официально установлен рамками от 14 до 35 лет. Таким образом увеличилась численность граждан, получивших доступ к льготным инструментам государственной поддержки молодежных инициатив.

«Знаковым событием стало утверждение Президентом Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Это системный документ, определяющий стратегические приоритеты и новые подходы к работе с этой категорией населения. Основополагающий принцип Концепции - «с молодежью, а не для молодежи». Отныне молодые люди стали не просто объектом внимания государства, а полноправными участниками процесса сотрудничества: именно они формулируют приоритеты, обозначают проблемы и участвуют в принятии решений», – сказано в информации.

Примеры эффективности такого подхода – Совет по молодежной политике при Президенте и Президентский молодежный кадровый резерв, которые обеспечили приток молодых управленцев. Из общего пула резервистов 80% уже трудоустроены в государственные органы и компании квазигосударственного сектора.

Сегодня регионы активно перенимают этот опыт: сформированы Молодежные советы при акиматах, в некоторых областях – местные молодежные кадровые резервы.

Приоритетными направлениями молодёжной политики остаются содействие в трудоустройстве и поддержка предпринимательских инициатив. В последние три года численность молодых предпринимателей выросла на 12,1% в том числе, благодаря различным мерам государственной поддержки.

За пять лет уровень молодежной безработицы снизился на 0,8% и сегодня составляет 3,1%, что является одним из самых низких в регионе. Для сравнения в соседней России – свыше 7%, в Узбекистане – больше 10%.

Реализуются программы Joltap, Jumystap, Mansap Compass и Skills Enbek, направленные на содействие молодежи в поиске работы и приобретении профессиональных навыков.

Совместно с центрами занятости молодежные ресурсные центры (МРЦ) только в первом полугодии провели свыше 205 ярмарок вакансий. Этот формат деятельности по-прежнему остается одним из самых действенных инструментов снижения молодежной безработицы.

Кроме того, во втором квартале 2025 года МРЦ провели более 265 тысяч индивидуальных консультаций, в том числе по вопросам занятости. Значительная часть из них была направлена на сельскую и NEET-молодежь (англ. NEET - Not in Education, Employment, or Training - не обучается, не работает и не проходит профессиональную подготовку) в возрасте от 15 до 24 лет.

«По состоянию на 1 июля 2025 года в активных мерах содействия занятости приняли участие 220,6 тысячи молодых людей, из них 44,5 тысячи – молодежь из сельской местности. Примечательно, что 62,4 тысячи человек уже трудоустроены.Молодежь также активно вовлечена в мероприятия в рамках «Года рабочих профессий».В целях выявления и поддержки талантливой молодежи в Казахстане на ежегодной основе вручаются государственная премия «Дарын», премии для молодых писателей, поэтов и акынов. Особое внимание уделяется воспитанию ценностей и гражданской ответственности молодежи. Стратегический курс в этом направлении задают концепции «Адал азамат», «Заң мен тәртіп», инициированные Президентом», – пояснили в министерстве.

Стремительно развивается проект «Таза Қазақстан» по формированию экологической культуры. В реализации этой инициативы особая роль отводится молодежным трудовым отрядам «Жасыл Ел». В текущем году сезонной занятостью охвачено 35,1 тыс. молодежи, что на 17% выше планового показателя. При этом 39,3% участников – сельская молодежь.

Здоровье молодежи и формирование здорового образа жизни – ещё один стратегический приоритет государства. С начала текущего года реализуется долгосрочный грантовый проект «Профилактика наркомании и наркопреступности среди молодежи». В рамках проекта созданы 20 региональных фронт-офисов и один республиканский фронт-офис в Астане.

Также с помощью системы MERGEN выявлено и заблокировано более 5 тысяч интернет-ресурсов, содержащих наркоконтент.

Государственная политика в сфере жилищной поддержки молодежи сфокусирована на развитии региональных ипотечных программ, которые реализуется уже в 17 регионах страны. Параллельно продолжается реализация программ «Отау» и «Наурыз», больше 60% участников которых - молодежь.

В целом промежуточные итоги реализации Концепции свидетельствуют о поступательном развитии системы поддержки молодежи. В стране последовательно формируется комплексная обновленная экосистема предоставления возможностей, охватывающая ключевые потребности молодых граждан – от образования и занятости до обеспечения жильем и участии в общественной жизни.