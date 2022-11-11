Численность населения выросла в Казахстане

Численность населения Казахстана по состоянию на 1 октября выросла по сравнению с началом года на 1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Так, по состоянию на 1 октября численность населения составила 19 691,9 тыс. человек, в том числе городского – 12 151,7 тыс. (61,7%), сельского – 7 540,2 тыс. (38,3%) человек.

«По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 188,7 тыс. человек или на 1%.

Естественный прирост населения республики за январь-сентябрь 2022г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (201,2 тыс. человек) снизился на 1,6% и составил 198 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,49 человека», – рассказали в бюро.

При этом в январе-сентябре в стране сократилась рождаемость. Статистики подсчитали, что число родившихся а январь-сентябрь 2022 года составило 299,7 тыс. человек, что на 11,5% меньше, чем за тот же период 2021-го (338,8 тыс. человек).

«В рассматриваемом периоде число умерших составило 101,7 тыс. человек, что на 26,1% меньше, чем в январе- сентябре 2021г. (137,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 6,92 умерших на 1000 человек.

За январь-сентябрь 2022г. в республике зарегистрировано 2 453 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021г. (2 682 умерших младенцев) уменьшилось на 8,5%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,18 случаев на 1000 родившихся», – отметили статистики.

В январе-сентябре 2022 года число прибывших в Казахстан составило 10 995 человек, число выбывших из страны – 20 341 человек, сальдо миграции составило – 9 346 человек.

«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших – 84,8% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 0,7%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Алматы (27 741 человек), Астана (26 676 человек) и Шымкент (2 251 человек)», – говорится в сообщении БНС.