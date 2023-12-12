Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по случаю потери работы

Общество
322
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Обновленную статистику выплат по случаю потери работы представило Минтруда, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 206,6 тыс. человек, при этом 186 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 44,5 млрд тенге.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

В целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

#Минтруда #соцвыплаты #безработные

Популярное

Все
С таким тарифом до беды недалеко
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Стартовали с победы
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
Кузница юных талантов
Зимняя лихорадка
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Подобрали, обогрели…
Хоть трава не расти
Астана – город спортивный!
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в Костанае
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
На что чаще всего жалуются жители Актюбинской области
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
Для легкого дыхания
Учебный центр для казахстанских инженеров
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов
Закон Республики Казахстан
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Земли стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в К…
Чиновники незаконно передавали свои ЭЦП подчиненным в СКО
Антикор по области Улытау отменил госзакупок почти на 4 млр…
Пистолеты замерзли на АЗС в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]