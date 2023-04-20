Число жалоб осужденных на пытки снизилось в 7 раз – Асылов

До конца года во всех колониях Казахстана появится сплошное видеонаблюдение. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов на международной конференции по противодействию пыткам в городе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ГП.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Как напомнил Асылов, в Казахстане по поручению президента с 2023 года все пытки расследуют только прокуроры.

Разработана инструкция и методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола.

«Слепые зоны» в помещениях органов уголовного преследования и в исправительных учреждениях оснащаются камерами наблюдения. На сегодня прокуроры подключены к имеющимся системам и ведут онлайн-контроль.

«В 52 колониях внедрена система сплошного видеонаблюдения, которая исключает «слепые зоны». По оставшимся 27 работы завершим до конца года.

На сегодня прокуроры в режиме реального времени могут просматривать видеокамеры, не выходя из своих кабинетов.

Эффект есть. Число жалоб осужденных на пытки в этом году снизилось в 7 раз (с 36 до 5).

Всего в органах полиции республики функционирует более 22 тысяч видеокамер. Совместно с Министерством внутренних дел продолжаем работать над устранением «слепых зон», – заверил генпрокурор.

Он отметил, что сегодня 94% уголовных дел расследуется в электронном формате. Тем самым снижаются предпосылки и возможности для оказания давления и фальсификаций.

«В этом году запустили систему, которая автоматически анализирует сведения о заявлениях и уголовных делах о пытках. Это позволяет определять конкретные подразделения органов следствия с наихудшей ситуацией и работать точечно», – глава высшего надзорного органа РК.