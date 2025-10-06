Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52

Происшествия,В мире
135
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В индонезийском городе Сидоарджо рухнула школа-интернат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщает портал Detik, многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.

«Сотрудники правоохранительных органов извлекли ещё семь тел из-под завалов исламской школы-интерната Аль-Хозини в Сидоарджо, Восточная Ява. Таким образом, общее число погибших … достигло 52 человек», - пишет издание.

Директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантйо заявил, что все пострадавшие были эвакуированы из-под завалов.

#жертвы #школа #обрушение #Индонезия

Популярное

Все
Три медали завоевала на ЧА команда Казахстана по артистическому плаванию
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Какие участки дорог перекроют в Астане

Читайте также

Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Трамп сообщил, когда вступит в силу режим перемирия в Газе
Впервые в истории архиепископом Кентерберийским стала женщи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]