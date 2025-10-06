В индонезийском городе Сидоарджо рухнула школа-интернат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщает портал Detik, многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.

«Сотрудники правоохранительных органов извлекли ещё семь тел из-под завалов исламской школы-интерната Аль-Хозини в Сидоарджо, Восточная Ява. Таким образом, общее число погибших … достигло 52 человек», - пишет издание.

Директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантйо заявил, что все пострадавшие были эвакуированы из-под завалов.