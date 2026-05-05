Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае

Происшествия,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Он унес жизни более 20 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Лидер КНР потребовал усилить ответственность за безопасностью на производстве.

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной провинции Китая погиб по меньшей мере 21 человек, еще 61 получил ранения, сообщают государственные СМИ во вторник.

Согласно информационному агентству Китая "Синьхуа", взрыв произошел около 16:40 в понедельник на заводе по производству фейерверков в Люяне, уездном городе под Чанша провинции Хунань.

На место происшествия были направлены около 500 спасателей.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших.

Он также потребовал надлежащего устранения последствий и скорейшего расследования аварии, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Си Цзиньпин отметил, что власти всех регионов и департаментов должны извлечь важные уроки из этого несчастного случая и усилить контроль за безопасностью на рабочем месте.

Власти расследуют причину взрыва, но уже приняли "меры контроля" в отношении руководителей компании, сообщает агентство.

В настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших, а также ведется расследование причин происшествия.

 

#Китай #взрыв #завод #фейерверк

