Чистота становится философией жизни

Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В обществе формируется устойчивая основа экологически ответственного поведения

коллаж Павла Цедилина

В Послании народу Казах­стана Глава государства акцентировал внимание на улучшении экологической ситуации и культивировании бережного отношения к окружающей среде, назвав их одними из основных задач.

– Как вам известно, в стране с весны проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». Это созидательное начинание сплотило граждан. За несколько месяцев в акции приняли участие около трех миллионов человек, которые навели порядок в сотнях тысяч дворов, собрали более миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняются новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации, – сказал Касым-Жомарт Токаев год назад.

В октябре 2024-го была утверждена Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. Этот документ определяет такие направления, как воспитание экологического поведения и формирование стимулов к ответственным действиям, развитие экологического образования и просвещения, а также максимальное информационное освещение.

Как подчеркнул Президент, это не временная акция. Важный для страны проект должен продолжаться круглый год, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого казахстанца. И спустя время можно с уверенностью говорить, что этот посыл Главы государства был с воодушевлением и энтузиазмом воспринят как призыв к конкретным действиям.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, концепция «Таза Қазақстан» направлена не только на повышение экологической культуры, но и на вовлечение всех граждан в этот процесс. Важную роль в ее реализации играют бизнес и крупные предприятия, которые также принимают активное участие в экологических инициативах.

– Мы хотим, чтобы каждый казахстанец осознавал важность бережного отношения к природе и чувствовал свою личную ответственность за окружающую среду, – отметил вице-министр.

Для реализации концепции был утвержден План действий, включающий в себя мероприятия по озеленению, эковолонтерству, проведению конкурсов и кампаний по повышению экологичес­кой грамотности населения. Свои региональные планы разработали местные исполнительные органы. Так, с начала года в рамках инициативы во всех регионах страны было проведено 767 мероприятий, включая традиционные респуб­ликанские акции «Таза кәсіп – таза аймақ», «Киелі мекен», «Таза өлке», «Мөлдір бұлақ» и другие.

Одним из ключевых направлений концепции остается ответственное обращение с отходами. В Казахстане ежегодно образуется более 4,5 млн тонн коммунального мусора. При этом уровень переработки в прошлом году составил 25,8%. Для улучшения ситуации активно развивается современная инфраструктура. К примеру, в городах устанавливаются экобоксы и фандоматы, которые начисляют бонусы за сданное вторсырье. В настоящее время частный бизнес разместил уже более ста фандома­тов для сбора пластика и алюминия в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске.

– Важно, чтобы переработка отходов стала привычной частью повседневной жизни, особенно для молодежи. Именно поэтому до конца августа в качестве пилотного проекта в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более тысячи экобоксов для раздельного сбора мусора. Эти меры принимаются для того, чтобы сократить объемы отходов, отправляемых на полигоны, – отметил Жомарт Алиев.

Не менее значимым направлением инициативы «Таза Қазақстан» является озеленение и увеличение лесистости страны. Вопросы сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана находятся в фокусе внимания Главы государства.

Как заверил Президент в своем Послании, государство примет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров. По его словам, несмотря на огромное природное разнообразие республики, леса занимают лишь 5% территории. При этом воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны.

В рамках общенациональной акции активно ведутся работы по озеленению. По данным Минис­терства экологии и природных ресурсов, на территории государственного лесного фонда высажены 1 млрд 369 млн сеянцев, в том числе около 49 млн штук сеянцев саксаула на осушенном дне Аральского моря.

В конце прошлого года в Казалинске было завершено строительство лесного питомника мощностью 3 млн сеянцев в год, и уже произведен посев семян саксаула на площади 10 га с учетом всех агротехнических требований. Ведутся работы по проектированию нового питомника площадью 15 га и бурению скважин непосредственно на осушенном дне Арала с созданием инфраструктуры для сотрудников в виде производственных модулей.

Для вовлечения граждан в процесс защиты окружающей среды используются цифровые инструмен­ты. К примеру, заработавший с прошлого года в Telegram чат-бот @TazaQazBot позволил гражданам лично принимать участие в решении экологических проблем и способствовать благоустройству их населенных пунктов. Стоит отметить, что платформа пользуется популярностью среди жителей страны. Чаще всего люди сообщают о необходимости уборки территорий, вывоза мусора, благоустройстве улиц.

Всего с начала акции «Таза Қазақстан» в республике проведено 1 117 мероприятий, в которых приняли участие более 10,4 млн человек, включая 586 тыс. волонтеров. Совместными усилиями было собрано более 1,6 млн тонн отходов, очищено около 860 тыс. га территорий и высажено порядка 4,7 млн деревьев. Оставшийся объем в 1,4 млн деревьев запланирован к высадке на осень.

– Сегодня мы формируем устойчивую основу для экологически ответственного поведения. Мы стремимся к тому, чтобы «Таза Қазақстан» стал не просто экологической программой, а образом жизни для каждого казахстанца, – подытожил Жомарт Алиев.

Такого же мнения придерживаются и многие политические и общественные деятели. Например, партия «Amanat» с первых дней стала опорой экологической инициативы Президента. Члены партии и активисты молодежного крыла «Жастар рухы» каждую неделю выходят на акцию «Таза бейсенбі», очищая берега рек и озер, парки и сакральные мес­та, мемориалы и памятники. За прошедшие полтора года, по словам заместителя руководителя пресс-службы партии «Amanat» Бикежана Шалбаева, 90 тыс. человек очистили и благоустроили более тысячи загрязненных участков, соб­рав свыше 160 тыс. тонн отходов.

– Когда Глава государства
Касым-Жомарт Токаев дал старт общенациональной инициативе «Таза Қазақстан», многие восприняли ее как привычный субботник в новом формате. Но очень быстро стало понятно, что речь идет о куда большем, чем просто уборка или благоустройство дворов. Ведь чистота в данном случае понимается шире, чем отсутствие мусора на земле. Это чистый воздух, чистая вода, чистая память, чистые руки и чистые помыслы. Это новое мышление, где экология становится не безликой отраслью, а частью повседневности и нашей национальной идентичности, – отметил Бикежан Шалбаев, добавив, что «Таза Қазақстан» уже превратился в новую философию жизни. – Убирая мусор, мы наводим порядок не только в пространстве вокруг нас, но и в самом восприятии мира. Чистый двор становится символом чистой совести, ухоженный парк – символом уважения к труду и памяти, а прозрачная вода в реке – символом будущего, за которое мы несем ответственность.

По словам профессора-преподавателя Maqsut Narikbayev University, магистра философии и магистра исследований Евразии Дмитрия Мельникова, экологическое мышление предполагает, что человек должен учиться видеть мир и самого себя как часть единого целого.

– Когда человек выделяет только себя, ставит во главу угла исключительно свои нужды и цели, он неизбежно разрушает окружаю­щую среду и природу. Именно это происходило в течение последних столетий и привело к нынешнему экологическому кризису, – говорит он.

Современные науки, как гуманитарные, так и естественные, приходят к пониманию, что окружающая среда – это активный участник нашей жизни. Само понятие «таза», то есть «чистота», имеет множество смыслов. Это не только чистота в буквальном и формальном значении, но и идея глубокой связи с окружающей средой. И как рассказывает Дмитрий Мельников, в современных исследованиях все чаще говорят о так называемых нечеловеческих агентах: реках, ветре, деревьях, природных явлениях. У них тоже есть своя субъектность, своя сила, и это необходимо учитывать.

– Природные явления, будь то катаклизмы или, наоборот, благоприятные процессы, оказывают влияние на человека, поэтому важно осознавать единство человека и мира. Таким образом, экологическая акция «Таза Қазақстан» – это шаг к формированию нового мировоззрения, нового способа мышления, который сегодня чрезвычайно актуален как в философии, так и в социальных и естественных науках, – заключил Дмитрий Мельников.

#акция #экология #Послание Президента #Таза Қазақстан

