Чистый инвестдоход казахстанцев превысил объем пенсионных взносов – ЕНПФ

За 8 месяцев 2024 года чистый инвестдоход казахстанцев превысил объем пенсионных взносов и составил 1,92 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Коллаж Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указанный показатель – выше на 85,3% показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ) вкладчикам и получателям поступил доход в размере 1,91 трлн тенге, что превышает объем этих взносов, который составил 1,78 трлн тенге.

Чистый инвестиционный доход по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР), перечисление которых началось только в 2024 году, составил 8,5 млрд тенге при объеме взносов в 140,2 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, за 8 месяцев составила 10,34% при инфляции за данный период 5,3%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет ОПВР, по состоянию на 1 сентября 2024 с начала года – 8,52%.

При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 13,79% при инфляции в размере 8,4%.