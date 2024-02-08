Члены преступных группировок задержаны в двух городах Казахстана

7 февраля МВД и КНБ в Алматы задержали преступную группу, в состав которой входили участники печально известной ОПГ “Айшуак-Жантугел”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Как сообщаетя, в результате оперативно-следственных мероприятий задержано 14 человек.
– Изъято 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия. Установлено, что члены группировки занимались вымогательством у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс
В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки Алматы.
– В отношении задержанных следственным управлением ДП Алматы расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы, – добавил Куандык Алпыс.
В тот же день силами полиции проведено аналогичное задержание в Степногорске. В результате оперативной работы пресечена противоправная деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.
– Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются, – заключил Куандык Алпыс.