Члены преступных группировок задержаны в двух городах Казахстана

Спецоперации
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Гульмира Кунапия
корреспондент

7 февраля МВД и КНБ в Алматы задержали преступную группу, в состав которой входили участники печально известной ОПГ “Айшуак-Жантугел”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщаетя, в результате оперативно-следственных мероприятий задержано 14 человек.

– Изъято 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия. Установлено, что члены группировки занимались вымогательством у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс

В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки Алматы.

– В отношении задержанных следственным управлением ДП Алматы расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы, – добавил Куандык Алпыс.

В тот же день силами полиции проведено аналогичное задержание в Степногорске. В результате оперативной работы пресечена противоправная деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.

– Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются, – заключил Куандык Алпыс.
 

#ОПГ #КНБ #задержание #МВД #Алматы #Степногорск

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