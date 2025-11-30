Бронзовый призер Олимпийских игр Софья Берульцева пробилась в финал чемпионата мира по каратэ в Каире, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Берульцева поборется за золотую медаль в весовой категории свыше 68 килограммов.

В полуфинале казахстанка оказалась сильнее Рошель Уолтерс (Великобритания).

В решающем поединке нашей спортсменке будет противостоять Йоханна Кнер (Германия).

За бронзовые медали будут биться Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Асель Канай (до 61 килограмм).