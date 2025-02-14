ЧП объявлено на греческом острове Аморгос

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Существует опасность цунами и извержения вулкана

Фото: из открытых источников

Второй после Санторини греческий остров Аморгос объявил чрезвычайное положение. Островной регион в Эгейском море пострадал от серии землетрясений. Жители и туристы островов Аморгос и Санторини ищут убежища на материке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Греческое правительство уже распорядилось закрыть школы на островах Аморгос, Санторини, Иос и Анафи, и большая часть населения уже покинула эту местность. Жители укрылись в безопасности на материковой части Греции.

По данным греческого агентства по чрезвычайным ситуациям, в Аморгосе проживает менее 2 тысяч постоянных жителей. Остров считается менее подверженным риску, чем Санторини, из-за его скал и менее плотной застройки.

Сейсмологическая лаборатория Афинского университета обнаружила более 14 афтершоков за последние две недели. Опасность сильного землетрясения магнитудой выше 6,0 по шкале Рихтера все еще существует. Это может нанести серьезный ущерб, особенно в Санторини, из-за высокой плотности застройки. Кроме того, существует опасность цунами.

7 февраля на острове Санторини объявили ЧС. Более 11 тысяч человек покинули греческий остров и еще многие собираются это сделать после двух землетрясений магнитудой 5,2 и 4,7 баллов, произошедших рядом с островом. 

 

#землетрясение #Греция #Санторини #Аморгос

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