ЧП в Арыси: все пропавшие дети найдены

Фото из открытых источников
Все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям. Об этом в кулуарах после заседания Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Что касается ситуации с детьми, я разговаривал с заместителем акима Туркестанской области. Он доложил, что подразделения, в том числе и МВД, вместе с акиматом, размещали фотографии на сайтах, в том числе акиматов Туркестанской области, Шымкента. В общей сложности было порядка 19 подобных обращений", – сказал Ильин.
Вице-министр добавил, что последние трое детей в возрасте одного года были переданы родителям где-то около половины первого часа ночи.
"По имеющейся у нас информации и обращениям, все дети найдены и находятся с родителями", – резюмировал Ильин.
Напомним, накануне, 24 июня, в 09.20 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе воинской части №44856 города Арысь. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.
Президент поручил
министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
В ДЧС Туркестанской области отметили, что проводятся пожарные и эвакуационные
работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших
. Создана рабочая группа во главе с акимом области.
Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление
по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.
Полиция обеспечивает
безопасность и порядок в городе. Эвакуированных людей размещают
в нескольких пунктах в Шымкенте.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел
в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев
и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев
.