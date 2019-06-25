ЧП в Арыси: все пропавшие дети найдены

Происшествия
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям. Об этом в кулуарах после заседания Правительства сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Что касается ситуации с детьми, я разговаривал с заместителем акима Туркестанской области. Он доложил, что подразделения, в том числе и МВД, вместе с акиматом, размещали фотографии на сайтах, в том числе акиматов Туркестанской области, Шымкента. В общей сложности было порядка 19 подобных обращений", – сказал Ильин.

Вице-министр добавил, что последние трое детей в возрасте одного года были переданы родителям где-то около половины первого часа ночи.

"По имеющейся у нас информации и обращениям, все дети найдены и находятся с родителями", – резюмировал Ильин.

Напомним, накануне, 24 июня, в 09.20 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе воинской части №44856 города Арысь. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.

Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

В ДЧС Туркестанской области отметили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе с акимом области.

Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.

Полиция обеспечивает безопасность и порядок в городе. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

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