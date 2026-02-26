ЧП в самолете: иностранца спасли во время перелета из Астаны в Актау

149
Дана Аменова
специальный корреспондент

После посадки мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи

Фото: Polisia.kz

23 февраля на борту авиарейса, следовавшего из Астаны в Актау, был спасен 45-летний иностранный гражданин, у которого резко повысилось артериальное давление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Инцидент произошел примерно через час после взлета. Начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов заметил, что иностранному гражданину стало плохо – мужчина начал падать в проходе самолета. Он оперативно поддержал пассажира и вызвал бортпроводников. Среди пассажиров был объявлен поиск медицинского работника.

«Я возвращался в Актау из трудового отпуска тем же рейсом. Увидел, что мужчина падает в мою сторону, и успел его удержать. Мы позвали бортпроводников и начали искать врача среди пассажиров. К счастью, врач откликнулся. Я всегда ношу с собой аспирин и предложил его пассажиру. До посадки самолета мы контролировали его состояние. Считаю, что в такой ситуации каждый поступил бы так же. Это наш гражданский долг», – отметил Сагындык Аяганов.

Медицинскую помощь оказала врач центра «Ана мен бала» Турсын Чуйшбаева. По ее словам, артериальное давление у мужчины поднялось до 220/110 мм рт. ст.

«Мы дали необходимые препараты, подключили кислород и стабилизировали состояние пациента. К моменту посадки в Актау давление удалось снизить до 135/85. Пассажир жаловался на сильную головную боль в височной области. Среди пассажиров нашлись каптоприл и аспирин. Как выяснилось, месяц назад на родине он уже был госпитализирован с аналогичным состоянием, однако не полностью соблюдал рекомендации врачей. Людям с хроническими заболеваниями при поездках важно иметь при себе необходимые медикаменты», – подчеркнула врач.

После посадки в Актау мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Мужчина выразил искреннюю благодарность тем, кто оказал ему помощь.

«После взлета мне стало плохо. Через час я направился в уборную, чтобы умыться, но по дороге почувствовал слабость, онемение левой стороны тела, потемнение в глазах и затрудненное дыхание. Я потерял равновесие и упал. Позже узнал, что мне помог начальник департамента полиции Мангистауской области. Помню, как он поддерживал меня, давал воду и успокаивал. Когда пришел в себя, извинился перед ним, он ответил: «Ничего страшного, мы все люди, помогать – наш долг». Я искренне благодарен всем, кто оказал мне помощь на борту», – рассказал пассажир.

45-летний мужчина прибыл в Актау с целью трудоустройства. В дальнейшем он намерен лично поблагодарить специалистов, спасших ему жизнь.

#полиция #спасение #иностранец #перелет

Популярное

Все
Встречи в формате диалога
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
На Канарских островах нашествие саранчи
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Загадки древнего Талхиза
Проверена готовность плотин и каналов
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
Ушел на фронт 17-летним...
В Уральске состоялся Oral Winter Fest
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Астана встретила героев зимних Игр
Сельские медики получили спецтехнику
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Не только сильные, но и красивые
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Сельские медики получили спецтехнику
Для новых спортивных достижений
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Аэропорт Астаны ограничит работу из-за ремонта ВПП

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]