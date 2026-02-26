Фото: Polisia.kz

23 февраля на борту авиарейса, следовавшего из Астаны в Актау, был спасен 45-летний иностранный гражданин, у которого резко повысилось артериальное давление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Инцидент произошел примерно через час после взлета. Начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов заметил, что иностранному гражданину стало плохо – мужчина начал падать в проходе самолета. Он оперативно поддержал пассажира и вызвал бортпроводников. Среди пассажиров был объявлен поиск медицинского работника.

«Я возвращался в Актау из трудового отпуска тем же рейсом. Увидел, что мужчина падает в мою сторону, и успел его удержать. Мы позвали бортпроводников и начали искать врача среди пассажиров. К счастью, врач откликнулся. Я всегда ношу с собой аспирин и предложил его пассажиру. До посадки самолета мы контролировали его состояние. Считаю, что в такой ситуации каждый поступил бы так же. Это наш гражданский долг», – отметил Сагындык Аяганов.

Медицинскую помощь оказала врач центра «Ана мен бала» Турсын Чуйшбаева. По ее словам, артериальное давление у мужчины поднялось до 220/110 мм рт. ст.

«Мы дали необходимые препараты, подключили кислород и стабилизировали состояние пациента. К моменту посадки в Актау давление удалось снизить до 135/85. Пассажир жаловался на сильную головную боль в височной области. Среди пассажиров нашлись каптоприл и аспирин. Как выяснилось, месяц назад на родине он уже был госпитализирован с аналогичным состоянием, однако не полностью соблюдал рекомендации врачей. Людям с хроническими заболеваниями при поездках важно иметь при себе необходимые медикаменты», – подчеркнула врач.

После посадки в Актау мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Мужчина выразил искреннюю благодарность тем, кто оказал ему помощь.

«После взлета мне стало плохо. Через час я направился в уборную, чтобы умыться, но по дороге почувствовал слабость, онемение левой стороны тела, потемнение в глазах и затрудненное дыхание. Я потерял равновесие и упал. Позже узнал, что мне помог начальник департамента полиции Мангистауской области. Помню, как он поддерживал меня, давал воду и успокаивал. Когда пришел в себя, извинился перед ним, он ответил: «Ничего страшного, мы все люди, помогать – наш долг». Я искренне благодарен всем, кто оказал мне помощь на борту», – рассказал пассажир.

45-летний мужчина прибыл в Актау с целью трудоустройства. В дальнейшем он намерен лично поблагодарить специалистов, спасших ему жизнь.