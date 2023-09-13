Чтение с увлечением

Kitap Fest Almaty по праву можно считать первым книжным фестивалем международного уровня в Казахстане. С 2014-го он проводится ежегодно при поддержке управления культуры акимата Алматы и централизованной библиотечной системы города. Для посетителей фестиваля организаторы в этом году подготовили широкую программу: книжно-иллюстрированную выставку, встречи с казахстанскими писателями и лидерами мнений, выставку миниатюрных книг, стенды с фотоколлажами из архивных фото­графий писателей, поэтов, детские конкурсы и викторины, ярмарку с участием крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана. Свою продукцию представили свыше 50 книжных магазинов и издательств, в рамках ярмарки прошла презентация 28 новых книг.

– Проект зародился, когда я была заместителем руководителя управления культуры, – вспоминает основатель книжного фестиваля Жулдыз Омарбекова. – К очередному Дню города готовили концерты, выступ­ление кукольного театра, и я спросила: «Почему мы не проводим ничего интеллектуального, где умные люди могут встретиться, почитать, пообщаться, а не просто потанцевать?» Зашла к своему руководству и сказала: «Почему бы не провести в городе фестиваль наподобие эдинбургского или франкфуртского?» Мне ответили: «Ты хочешь, ты и делай». Тогда идею поддержало Министерство культуры, выделив деньги на шатры, участие в фестивале приняли 13 издательств.

Нам приходилось уговаривать каждый магазин: пожалуйста, придите, примите участие. Соглашались с трудом, ведь надо привлекать людей в выходной день, организовывать транспорт, а это расходы. И вот прошло несколько лет. Заявок столько, что мы не всех, кто собирался принять участие, смогли охватить. Участвуют 50 издательств. В этом году мы постарались, нам выделили больше денег, ведь мы проводим не просто дежурное мероприятие – это площадка для свободных, творческих и креативных личностей, – говорить Жулдыз Омарбекова.

В четырех больших шат­рах, разбитых специально для охвата разной аудитории, выступали и проводили свои презентации Смагул Елубай, Досым Сатпаев, Дильдар Мамырбаева, Бейбит Сарыбай, Елдос Токтарбай, Абылай Юсупов и многие другие известные в стране и далеко за ее пределами представители творческой интеллигенции. На дискуссионных площадках поднимались вопросы изменяющихся тенденций в современной литературе, проблемы издательского дела.

– Я не в первый раз принимаю участие в этом фес­тивале, – говорит основатель издательства AmalBooks, редактор казахоязычной версии журнала Forbes Бакытжан Бухарбай. – Год от года масштаб растет, количество участников увеличивается, мероприятие стало культурным явлением, которое ждут. Фестиваль дает возможность читателям объединиться в одном месте и обменяться мнениями, здесь легко можно обрести обратную связь. С гос­тями фестиваля мы говорили о том, как устроена издательская работа в Казахстане, как издаем книги, как происходит ценообразование. Озвучивали производственные проблемы, рыночные, вопросы сотрудничества с государством. Нам бы хотелось, чтобы приняли закон об отмене НДС для отечественных издателей, особенно это касается литературы на казахском языке. Это послужило бы толчком для нашего дальнейшего развития. Есть сложности с тем, чтобы попасть в список закупок библиотек. Было бы полезно упростить этот механизм, чтобы наши книги легче попадали в школьные библиотеки, потому что мы выпускаем актуальную литературу, которая пользуется спросом, иначе мы бы не выжили.

Кульминацией фестиваля по сложившейся традиции стала возможность обменяться принесенными книгами, купить по­нравившиеся печатные экземпляры со скидкой или вовсе взять их совершенно бесплатно. В этом году возвели «Книжный лабиринт», где посетителям раздали 5 000 бесплатных книг самых разнообразных жанров. Также фестиваль известен своей акцией «Ауылға кітап», когда каждый желающий может передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.

В 2023-м школьникам удаленных районов отправят порядка 3 тыс. книг.