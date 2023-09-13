Чтение с увлечением Статьи 13 сентября 2023 г. 0:30 15 Сергей Наговицын В Алматы прошел ежегодный книжный фестиваль. фото Юрия Беккера Kitap Fest Almaty по праву можно считать первым книжным фестивалем международного уровня в Казахстане. С 2014-го он проводится ежегодно при поддержке управления культуры акимата Алматы и централизованной библиотечной системы города. Для посетителей фестиваля организаторы в этом году подготовили широкую программу: книжно-иллюстрированную выставку, встречи с казахстанскими писателями и лидерами мнений, выставку миниатюрных книг, стенды с фотоколлажами из архивных фотографий писателей, поэтов, детские конкурсы и викторины, ярмарку с участием крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана. Свою продукцию представили свыше 50 книжных магазинов и издательств, в рамках ярмарки прошла презентация 28 новых книг. – Проект зародился, когда я была заместителем руководителя управления культуры, – вспоминает основатель книжного фестиваля Жулдыз Омарбекова. – К очередному Дню города готовили концерты, выступление кукольного театра, и я спросила: «Почему мы не проводим ничего интеллектуального, где умные люди могут встретиться, почитать, пообщаться, а не просто потанцевать?» Зашла к своему руководству и сказала: «Почему бы не провести в городе фестиваль наподобие эдинбургского или франкфуртского?» Мне ответили: «Ты хочешь, ты и делай». Тогда идею поддержало Министерство культуры, выделив деньги на шатры, участие в фестивале приняли 13 издательств. Нам приходилось уговаривать каждый магазин: пожалуйста, придите, примите участие. Соглашались с трудом, ведь надо привлекать людей в выходной день, организовывать транспорт, а это расходы. И вот прошло несколько лет. Заявок столько, что мы не всех, кто собирался принять участие, смогли охватить. Участвуют 50 издательств. В этом году мы постарались, нам выделили больше денег, ведь мы проводим не просто дежурное мероприятие – это площадка для свободных, творческих и креативных личностей, – говорить Жулдыз Омарбекова. В четырех больших шатрах, разбитых специально для охвата разной аудитории, выступали и проводили свои презентации Смагул Елубай, Досым Сатпаев, Дильдар Мамырбаева, Бейбит Сарыбай, Елдос Токтарбай, Абылай Юсупов и многие другие известные в стране и далеко за ее пределами представители творческой интеллигенции. На дискуссионных площадках поднимались вопросы изменяющихся тенденций в современной литературе, проблемы издательского дела. – Я не в первый раз принимаю участие в этом фестивале, – говорит основатель издательства AmalBooks, редактор казахоязычной версии журнала Forbes Бакытжан Бухарбай. – Год от года масштаб растет, количество участников увеличивается, мероприятие стало культурным явлением, которое ждут. Фестиваль дает возможность читателям объединиться в одном месте и обменяться мнениями, здесь легко можно обрести обратную связь. С гостями фестиваля мы говорили о том, как устроена издательская работа в Казахстане, как издаем книги, как происходит ценообразование. Озвучивали производственные проблемы, рыночные, вопросы сотрудничества с государством. Нам бы хотелось, чтобы приняли закон об отмене НДС для отечественных издателей, особенно это касается литературы на казахском языке. Это послужило бы толчком для нашего дальнейшего развития. Есть сложности с тем, чтобы попасть в список закупок библиотек. Было бы полезно упростить этот механизм, чтобы наши книги легче попадали в школьные библиотеки, потому что мы выпускаем актуальную литературу, которая пользуется спросом, иначе мы бы не выжили. Кульминацией фестиваля по сложившейся традиции стала возможность обменяться принесенными книгами, купить понравившиеся печатные экземпляры со скидкой или вовсе взять их совершенно бесплатно. В этом году возвели «Книжный лабиринт», где посетителям раздали 5 000 бесплатных книг самых разнообразных жанров. Также фестиваль известен своей акцией «Ауылға кітап», когда каждый желающий может передать книгу в сельские библиотеки Казахстана. В 2023-м школьникам удаленных районов отправят порядка 3 тыс. книг. Пред. След. Пред. След. #Алматы #библиотека #книги #книжный фестиваль