Общество
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК

Демократический почерк реформ

Казахстанские предприниматели обсудили поправки в Конституцию, выносимые на республиканский референдум  5 июня 2022 года.

На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» представители бизнес-­сообщества ознакомились с тем, как будет проводиться референдум, оценили перспективы развития бизнеса в свете предлагаемых экономических и политических реформ, проанализировали изменения, вносимые в Основной закон.

Открывая встречу, заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев предложил масштабную программу модернизации страны. Уже через две недели пройдет референдум по внесению изменений в Конституцию. Поправки затрагивают почти треть статей Основного закона.

Член Общественного совета Нур-Султана Бауыржан Смаилов рассказал предпринимателям об основных направлениях реформ, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны, а значит, повлияют на жизнь каждого казахстанца.

На референдуме гражданам предлагается проголосовать за внесение 56 поправок в 33 статьи Конституции Казахстана.

– Во-первых, они касаются окончательного перехода от суперпрезидентской модели к президентской. Это подразумевает, что Президент в период своего правления должен быть беспартийным. После референдума будут внесены изменения в 20 законов, в том числе в Закон РК «О политических партиях», – отметил Бауыржан Смаилов.

Есть и другие важные новации: близкие родственники Президента не смогут возглавлять национальные компании и занимать государственные должности. Сужается круг полномочий Президента. К примеру, исключаются полномочия по отмене либо приостановлению полностью или частично решений акимов областей, городов республиканского значения.

Важно и то, что появится возможность отзывать мандаты у депутатов Мажилиса Парламента, избранных по одномандатному территориальному избирательному округу. Для этого после референдума будут внесены изменения и в Закон «О выборах в Республике Казахстан».

Предполагается, что 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% – по одномандатным округам. В этом решении также виден демократический почерк реформ, ведь сегодня гражданин, не являющийся членом той или иной партии, не может быть избранным.

Председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматинской области Римма Салыкова рассказала, что члены регионального штаба по поддержке референдума в настоящее время находятся в поездке по области. По ее словам, во время встреч казахстанцы задают много вопросов, особенно их волнует нововведение о том, что всеми богатствами недр будет владеть народ, а государство только управлять ими.

– Беспокоят их и земельный воп­рос, а также проблемы с выдачей субсидий. Палата «Атамекен» может сыграть в их решении большую роль, потому что это наши фермеры, предприниматели. Чтобы вопросы аграриев решались оперативно, предстоит большая работа, – подчеркнула Римма Салыкова. – Высказать свое мнение на референдуме – долг каждого гражданина.

В свою очередь председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев акцентировал внимание бизнесменов на важности изменения роли и статуса Парламента.

– Мажилис в соответствии с поправками принимает законы, а ранее рассматривал и одобрял. Сенат одобряет⁄не одобряет законы, а ранее принимал. Это очень важная поправка для улучшения бизнес-климата страны. Думаю, с изменением статуса Парламента подход к законодательным актам будет совсем иной, качественный, в том числе и к законопроектам в области предпринимательства, – отметил Максим Барышев.

По его словам, ежегодно вносится множество изменений в Налоговый кодекс: только в 2020 году их было 406! В связи с этим Максим Барышев выразил надежду, что с изменением статуса Пар­ламента налоговое законодательство после внесения очередных изменений будет стабильным в течение следующих трех лет.

Предприниматели были единодушны во мнении, что казахстанцы должны проявить активную гражданскую позицию, прийти 5 июня на участки, чтобы проголосовать за реформы, которые пройдут в Казахстане. Без них нет будущего у страны. Референдум – пример того, как каждый из нас может внести вклад в создание Нового Казахстана.

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