Тысячи детей каждый день покупают жевательные резинки, мармелад и конфеты, которые манят яркими обертками, но вызывают сомнения в качестве. Этот вопрос обсудили участники круглого стола, организованного Институтом парламентаризма и членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Модератор встречи заместитель директора института Ляззат Сулеймен напомнила, что эта проблема давно перестала быть частной, поскольку речь идет о здоровье молодых казахстанцев и о том, какую продукцию они покупают в магазинах и едят в школьных столовых.

– Мы видим агрессивную рекламу вредных продуктов, особенно в Интернете. По данным Минздрава, около 70 процентов подростков хотя бы раз в месяц употребляют энергетические напитки. Напомним, что, согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, продажа энергетиков запрещена лицам до 21 года. Если возраст покупателя не установлен, продавец обязан требовать документ, – подчеркнула она, добавив, что на практике это требование не всегда соблюдается.

Более детально о ситуации с детским потреблением готовой продукции рассказала председатель некоммерческой организации Techno Woman и член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Азиза Шужеева. Накануне встречи она провела контрольную закупку в придомовых магазинах у школ. Среди приобретенных товаров были яркие тюбики, карамелизированные «органические» леденцы, якобы произведенные в Мексике, и светящиеся в темноте конфеты и жвачки. По словам общественницы, все товары были без указания производителя, состава и маркировки на государственном языке. К примеру, на тюбике с надписью Spicy Gluten были только китайские иероглифы.

– Все это находится на полках на уровне глаз первоклассника, продается за 100–350 тенге, которые есть почти у каждого школьника, – говорила Азиза Шужеева. – На переменах или после уроков дети бегают в магазины и свободно покупают эти товары. Они потребляют не просто вредную продукцию с повышенным содержанием сахара, но, откровенно говоря, продукцию, которая имеет непонятный химический состав и может быть ядовитой.

По словам общественницы, только за 2024 год в СМИ писали о 24 массовых отравлениях детей из-за таких вот конфет и напитков. При этом в стране действует мораторий на проверки малого бизнеса, что делает придомовые магазины практически недосягаемыми для контролирующих органов.

В качестве ориентира Азиза Шужеева привела опыт США и Евросоюза, где цифровая маркировка, система Тrack and Тrace и химический контроль позволяют отслеживать любой товар, а за контрафакт предусмотрены огромные штрафы. Казахстану также необходимы технологические решения и возобновление практики родительского мониторинга столовых школ и детских учреждений.

О том, как работает государственный мониторинг, рассказала руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айгерим Садубаева. Контроль осуществляется в четырех формах: от контрольного закупа до камерального анализа данных о ввозе продукции. За 10 месяцев комитетом было исследовано более 16 тыс. образцов пищевой продукции, и 12,4% из них не соответствовали требованиям.

– Основное нарушение – 85 процентов – несоответствие требованиям маркировки. По микробиологическим показателям не соответствовали около 6,6 процента, по физико-химическим показателям – 9,9 процента. Большая часть нарушений приходится на импортную продукцию, – привела данные представитель комитета.

Много нарушений было выявлено при проверках, нацеленных на энергетические напитки. По словам эксперта, 93% проб не соответствовали требованиям по маркировке, в том числе отсутствовали обязательные предупреждения о влиянии отдельных красителей на здоровье. Впрочем, продукты детского питания – пюре, смеси, соки – имеют высокий уровень безопасности, поскольку проходят более строгую государственную регистрацию. В целом же за 10 месяцев из обращения было изъято более 19 тонн небезопасной пищевой продукции.

Серьезным препятствием, по мнению специалиста, является действующий мораторий на проверки, потому что оперативное реагирование с их стороны возможно только при поступлении жалобы...

Президент Казахской академии питания Алмаз Шарман отметил, что более 60% хронических неинфекционных заболеваний связано с нездоровым питанием. Поэтому академия занимается изучением качества и безопасности пищевых продуктов и тесно взаимодействует с госорганами. К слову, Алмаз Шарман – один из разработчиков новых стандартов школьного питания, которые действуют с 1 сентября 2025 года. Одним из важных результатов проведенной работы он называет сокращение в школьном меню нормы сахара на человека почти в два раза.

– Введены четкие требования: в рационе детей должно быть больше растительной пищи, исключены газировка и фастфуд, а основу составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, молочные изделия и белки, – отметил ученый.

Он также добавил, что около трети школьной еды дети оставляют на тарелках, поэтому академия предлагает разнообразные модели организации питания: ланч-боксы, шведский стол и ланч-пакеты. Алмаз Шарман сделал акцент на экономике, ведь, по оценкам Всемирного банка, каждый доллар, вложенный в питание ребенка, приносит от 3 до 35 долларов отдачи в долгосрочной перспективе.

– Если ребенок питается правильно, это отражается не только на его здоровье, но и на здоровье всей семьи и экономике страны, – подчеркнул он.

Академия питания сейчас работает над первым в истории Казахстана справочником химического состава национальных продуктов. По словам Алмаза Шармана, это будет инструмент, который позволит видеть, что именно появляется на полках магазинов. Параллельно ученые академии ведут работу в области нутригеномики – исследования связи между питанием и генетическими особенностями этносов Казахстана.

– Большое значение имеет и просвещение граждан, поэтому мы разрабатываем цифровые инструменты. NutriSteppe – это образовательный чат-бот, а Balaman AI, созданный вместе с ЮНИСЕФ, формирует здоровое меню для детей школьного и дошкольного возраста. Эти решения уже начинают внедряться в школах и детсадах, – рассказал Алмаз Шарман.

Участники встречи сошлись во мнении, что без постоянного мониторинга и активного участия родительского сообщества решить проблему детского питания и потребления сложно. А нынешний круглый стол – начало большой совместной работы, которая приведет к созданию крепкой системы защиты детей от контрафакта и вредных продуктов.