Что говорит ДУМК о саранче в качестве халяльного продукта

Напомним, что вчера в кулуарах Мажилиса зампремьера Серик Жумангарин в беседе с журналистами о борьбе с саранчой, упомянул о том, что эти насекомые употребляются в пищу в некоторых странах и даже являются халяльным продуктом

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По вопросу возможности отнесения саранчи к халяльным продуктам, Factcheck.kz связался с Духовным управлением мусульман Казахстана, передает Kazpravda.kz

Специалист отдела шариата и фетв Елбек Тасболатулы сообщил, что, согласно шариату, саранча действительно считается халяльной. По его словам, в ханафитском масхабе, которому следует ДУМК, по одному из хадисов пророка Мухаммеда дозволено употреблять «два вида мертвечины» – это рыба и саранча.

Упомянутый хадис, который, как считается, передал один из сподвижников пророка Абдуллах ибн Умар, можно найти на официальном сайте ДУМК, а также на сайте центра стандартизации и сертификации «Халал даму», принадлежащем ДУМК.

Как отмечает Елбек Тасболатулы, халяльный статус не означает, что продукт обязателен к употреблению. Есть саранчу можно по своему усмотрению, в зависимости от культурных особенностей региона.