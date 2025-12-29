Что изменилось в экономике страны за год

Экономика,Итоги года
135

Время подводить итоги! 2025 для Казахстана получился годом сильных цифр на фоне нервного мира.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев публично обозначил ключевой ориентир — рост экономики по итогам года ожидается выше 6%, а ВВП впервые должен превысить $300 млрд — это важная психологическая отметка и сигнал, что внутренняя динамика держится, пишет FINANCE.kz

По структуре экономика выглядит достаточно устойчиво — основной вклад даёт сектор услуг, заметную долю формирует выпуск товаров, а промышленность остаётся крупнейшей частью товарного блока. Такая композиция снижает зависимость от одного источника роста и помогает переживать внешние качели. Диверсификация ближе, чем мы думаем.

Отдельная опора — инвестиции. По официальным данным, в январе–ноябре 2025 года инвестиции в основной капитал составили около 18,5 трлн тенге, рост примерно на 13% год к году. Также сообщалось об увеличении притока частных инвестиций почти на 10%. Параллельно правительство и президентская администрация связывают международные переговоры года с коммерческими соглашениями на сумму свыше $70 млрд, подчёркивая, что более 60% привлечённых в Центральную Азию инвестиций приходится на Казахстан.

Казахстан в среднем привлекает свыше $20 млрд прямых иностранных инвестиций в год, а за первое полугодие 2025 года приток оценивался примерно в $10,1 млрд.

Отдельный плюс — мы усиливаем «упаковку» для инвестора. Есть спецэкономзоны с налоговыми и таможенными льготами, есть инструменты AIFC с отдельным режимом и гарантиями предсказуемости правил. И отдельно — миграционные стимулы. В 2025 году объявлялся формат инвесторской визы/ВНЖ до 10 лет при вложениях от $300 тысяч в капитал компаний или в локальные биржевые инструменты.

Возвращаясь на землю. Было запущено 33 новых заводов и проведена модернизация порядка 150. Это важно, потому что рост становится не только «на бумаге», но и через новые мощности, цепочки поставок и рабочие места. На этом фоне Астана усиливает роль регионального центра. По оценке, озвученной президентом на совещании по развитию столицы, ВРП города по итогам 2025 года ожидается около $34 млрд.

В итоге год выглядит так — высокий темп роста, ощутимый инвестиционный поток, промышленная материализация через новые и обновлённые производства, и отдельно приоритет на то, чтобы капитал приходил не только в сырьё, но и в инфраструктуру, переработку и сервисную экономику.

Средняя номинальная зарплата во втором квартале 2025 достигла 448 620 тенге, это на 11,3% год к году, а в Астане рост номинальной зарплаты был выше инфляции — 15,4%. Медианная зарплата в 2025 оценивалась около 317 512 тенге, рост на 11,1% к 2024.

#Казахстан #итоги года

