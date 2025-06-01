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Александр Бублик поделился мнением о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с британцем Джеком Дрейпером.

«Для меня Джек — это что-то нереальное. В прошлом году он был 40-м в мире, а в этом году — в ТОП-5. Это сумасшедшее достижение. И он не собирается останавливаться. Так что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю. Просто выйду на корт, получу удовольствие, покажу всё, на что способен. Мы все знаем, на что я способен на корте. А там посмотрим. Джек — отличный спортсмен, отличный человек. Я знаю его с тех пор, как мы играли в квалификации в Куинсе в 2018 году. Тогда он был еще пацаном. Потом он обыграл меня в Куинсе и сказал мне: «Я наконец тебя победил». Я ему тогда ответил: «Давай поговорим, когда ты войдешь в топ-50», потому что тогда он был где-то 300-м в мире и бил всё подряд. А теперь он в топ-10. Так что мне нужна смелость, чтобы выйти и играть» - сказал Бублик на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2025.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает успешное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче третьего круга лидер мужской сборной Казахстана уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (200-я ракетка мира по версии ATP) со счётом 7:5, 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Бублик сыграет с пятой ракеткой мира — британцем Джейком Дрейпером.

Напомним, ранее лучшим результатом Александра в одиночном разряде на кортах Парижа был выход во второй круг. В 2021 году он вместе с Андреем Голубевым также дошёл до финала в парном разряде French Open.