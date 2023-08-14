Что вы там курите?..
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Дана Рысмухамедова
Это вам не «Барби» VS «Оппенгеймер» – здесь все куда серьезнее. Который год, а в последние месяцы особенно, ожесточенно бьются сторонники и противники возможного запрета на вейпы. Битва за победу, за деньги, ну и да – за здоровье нации, конечно. Взвесить все «за» и «против» в этой непростой полемике лучше именно сейчас, когда спала пена первой волны дискуссий, когда на платформе «Открытые НПА» завершилось обсуждение проекта закона Минздрава по этому поводу, а стороны начали готовиться к главному моменту схватки – к октябрю 2023 года. Тогда Парламент должен будет принять или отклонить поправки в Кодекс о здоровье народа по запрету на вейпы.