Что вы там курите?..

История вопроса

Первые вейпы появились в Казахстане примерно в 2010-м. Производители выдали элект­ронные сигареты за безопасную альтернативу сигаретам обычным, и девайсы очень быстро обрели популярность. Люди купились на главный принцип их работы – отсутствие смол и процесса горения (в отличие от классического табакокурения, вейпы нагревают никотиносодержащую жидкость до состояния пара, который при затяжке попадает в легкие).

Первые «Айкосы» у курильщиков почти как первые телефоны «Турайя» – модно, недешево и не для всех. Но за три–пять лет все стремительно изменилось.

Не только специализированные, но и все магазины шаговой доступности в стране завалили парогенераторами на любой вкус, цвет и кошелек. Одноразки, парилки, электронные сигареты, ароматизированные, яркой и удобной формы... Все очень быстро приобрело масштабы вейп-эпидемии.

Десять лет назад, когда мировой рынок оценивался примерно в 8 млрд долларов, основываясь на оценке Euromonitor, аналитики Bloomberg Industries подсчитали, что к 2050 году мировые продажи электронных сигарет могут вырасти до 2,3 триллиона долларов. Те же аналитики дали понять: электронные сигареты вполне могут прийти на смену традиционным.

Глобальным трендам последовал и Казахстан. По данным Минфина, рост импорта парительных гаджетов за последние три года в республике возрос в 300 раз! Первыми ориентир в дымовой завесе потеряли дети и подростки.

Из аналитической формы поправок в Кодекс о здоровье: «Результаты исследования ВОЗ «Факторы, формирующие здоровье и благополучие детей и подростков Казахстана» (HBSC, исследования проводятся один раз в четыре года) среди детей 11–15 лет в 2018 году свидетельствуют, что 14% мальчиков и 6% девочек 15 лет пробовали электронные системы потребления – ЭСП⁄вейпы, а 8,5% мальчиков и 3,8% девочек 11–15 лет употребляют их регулярно. В сравнении с 2014-м показатели увеличились в три раза среди мальчиков и в два раза среди девочек».

То, с чем не знали, как бороться и как контролировать, решили упразднить. Так появилась идея полного запрета на вейпы. Минздрав разработал поправки в Кодекс о здоровье «в части полного запрета оборота электронных систем потребления никотина, ароматизаторов и жидкостей для них»

Кто за запрет?

Сегодня в передовых рядах борьбы оказалась депутат Нургуль Тау из партии Respublica. Именно она 10 мая 2023 года обратилась с депутатским запросом о полном запрете вейпов на имя Премьер-министра страны. Бывший руководитель отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания управления образования Алматы Нургуль Тау высказалась тогда по вопросам здоровья, нравственности, воспитания подрастающего поколения, угрозы национальной безопасности и по всему тому, о чем обычно любят тревожиться депутаты.

У себя на странице в Facebook она пишет, что за два с половиной года в нашу страну привезли около трех миллионов вейпов. Вред от них неоспорим. Выпускаемый пар содержит более 2 000 видов опасных веществ, вызывающих аллергические реакции, повреждение функции печени и почек, оранов дыхания, ЦНС... С этим, конечно, не поспорит никто.

Вред от вейпов признан медиками. Главная их опасность – быстрое возникновение зависимости и привыкания. Важно и то, что потенциальные риски и последствия не изучены полномасштабно, нет долгосрочных исследований. Мы еще не знаем, что станет в 60 лет с теми, кто в 12 сделал первую затяжку. Вполне возможно, что люди столкнутся с совершенно другими медицинскими и эстетическими реалиями.

Известный в столице врач, доктор медицинских наук, профессор Рафаил Розенсон в беседе с нами ужасается:

– В моей практике аллерголога сплошь и рядом сейчас крапивницы и отеки Квинке вследствие контакта с ароматизаторами либо приступы кашля с одышкой по типу бронхиальной астмы. Вот только вчера на экстренном приеме была 20-летняя девушка, у которой одновременно развился отек Квинке в пол-лица и приступ одышки. Пришлось повозиться с обеими проблемами, а укол преднизолона помог избежать страшных последствий.

Как врач, я вижу последствия: клинически приступ кашля и одышки похож на астматический, но по механизму это уже ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, когда легкие человека настолько сильно разрушены, что одышка становится постоянной, привычной, цвет лица – землистым, а человек – постоянно уставшим и раздражительным, как будто он никогда не может выспаться. Это связано с постоянной кислородной недостаточностью.

Среди отсроченных, отдаленных эффектов – хроническая интоксикация тяжелыми металлами и пропиленгликолем, которые постоянно поступают в организм парителя. Они ухудшают работу мозга. Любой вейпер знает (пусть даже не признается), насколько после начала «парения» ухудшилась память, насколько сложнее стало сдавать экзамены и выполнять работу, требующую сосредоточенности и творческой активности.

Эти самые тяжелые металлы быстро начинают негативно влиять на эндокринные и половые железы, появляется нарушение толерантности к глюкозе вследствие разрушения клеток поджелудочной железы, повышается вероятность развития сахарного диабета. Конечно, большую тревогу вызывает склонность к возникновению рака легких, гортани и ротовой полости, – объясняет Рафаил Розенсон.

Минздрав рассчитывает, что запрет сработает и снизит количество курящих и людей с заболеваниями легких. Иначе в будущем Казахстан столкнется с большими тратами на лечение, подсчитали в министерстве и даже привели пример расходов на операции по трансплантации легких: «Трансплантация легких – 44 802 453.5 тенге на 1 человека. Миллиардные затраты на лечение последствий потребления ЭСП – от 131 млрд до 0,3 трлн тенге».

Сторонниками запрета прогнозируется, что нынешние потребители вейпов в перспективе будут нуждаться в подобных вмешательствах все больше и больше. Сейчас, согласно информации Минздрава РК, 33 страны запретили продажу электронных систем потребления, в их числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар, Оман, Иордания…

Известная своим антитабачным активизмом лидер Национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова утверждает, что вейпы – это порождение табачной индустрии. Она делится такими данными:

– Табачная индустрия – это и есть мать вейп-индустрии, это она ее породила! С 2012 года табачные компании начали скупать независимых производителей электронных сигарет: Green Smoke, Nicocigs, Intellicig, CN Creative, blu eCigs. Продал свою компанию Dragonite и сам изобретатель электронных сигарет Хон Лик.

Все это делается, чтобы привлечь новую аудиторию никотина, особенно подростков. Через гаджет, как новое явление времени, привлечь детей, вернуть в общество образ дымящего, курящего человека – сейчас, когда мы вот только доказали, что это вредно. Вейпы – это огромная прибыль. К примеру, в Казахстане их завозят за 2 доллара, продают за 8 и выше. И наконец, цель вейпов – это возврат общества к сигаретам.

К сожалению, сейчас среди молодежи регистрируется полипотребление: вейпы+сигареты+кальян. У нас есть сейчас запрет на продажу вейпов до 21 года, и кто его соблюдает?.. У нас есть запрет выкладки вейпов в магазинах и лавках. И что? Кто-то соблюдает это? Никто! Мы имеем дело с мошенниками, которые контрабандой завозят к нам эту продукцию. Это яд, это химическое оружие, которым убивают наших детей! – убеждена Джамиля Садыкова.

Почему нанятые народом чиновники не контролируют ситуацию – непонятно. Но к аргументам и эмоциям антитабачников как будто готовы прислушаться в Правительстве. 29 июля Нургуль Тау сообщила, что «члены межведомственной комиссии Правительства почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов» (кстати, Нургуль Тау и Джамиля Садыкова известным также тем, что боролись с кальянными в Алмате, наиболее активно при бывшем акиме Бауыржане Байбеке).

Сразу же после этого в кулуарах Правительства высказался министр финансов Ерулан Жамаубаев: «Полная информация о вреде вейпов у Минздрава есть, и мы даже не знаем о последствиях, не понимаем. Раз страдают наши дети – это уже вопрос национальной безопасности. Мы полностью будем запрещать и будем все меры принимать, чтобы впредь не допускать оборота вейпов. Но это после вступления закона в силу».

После вступления закона в силу нарушителям запрета уже уготованы поправки в Уголовный кодекс: «Незаконные ввоз, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до тысячи месячных расчетных показателей (сегодня 3 млн 450 тыс. – Прим. редакции) либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой». Если нарушения совершаются повторно – штраф до трех тысяч МРП либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Но противники запрета на вейпы тоже не сидят сложа руки. Главный их аргумент – правительство закрывается от проблемы. С запретом на электронные сигареты эти девайсы никуда не денутся – нужны комплексные меры. А детей и подростков нужно воспитывать, даже если «Рухани жаңғыру» уже отменили…

Кто и почему против?

Противники запрета на вейпы сразу делают оговорку: то, что мы выступаем против запрета, не значит, что мы поощряем курение или парение. Мы за то, чтобы государство могло этот вопрос регулировать, чтобы работали уже действующие запреты (не продавать лицам до 21 года, например), а общество все делало для того, чтобы детей от этой пагубной привычки можно было избавить.

Журналист, блогер и основатель сообщества о снижении вреда Tastau.qaz. Татьяна Фоминова – автор петиции против неработающих запретов, написанной ею на имя Президента страны. На момент написания статьи петицию поддержали 75 тыс. человек. В беседе с нами она выразила надежду, что публичное обращение теперь будет рассмотрено Правительством как петиция, набравшая больше 50 тыс. голосов.

«Запрет вейпов, который активно продвигался Минздравом, депутатом Нургуль Тау и антитабачными активистами затрагивает почти один миллион человек в нашей стране – взрослых потребителей, которые рассматривают вейп в качестве менее вредной замены сигаретам. Для них запрет вейпов будет означать возврат к сигаретам – самой опасной форме табачных изделий», – считает Татьяна Фоминова. (Кстати, эти риски не исключают и разработчики законопроекта от Минздрава)

На сбор подписей, по всей видимости, сработало и название документа – «Петиция против неработающих запретов». Порождение правил и законов, которые не исполняются или исполняются не всеми, действительно усиливают общественный скепсис.

Из петиции: «…опыт нашей страны доказывает, что запреты не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Ранее в Казахстане уже запретили курение кальянов, но мы сейчас прекрасно видим, что этот запрет не соблюдается. Зато он увеличил теневую экономику и коррупцию. Все рестораторы прекрасно выучили, что в чеке кальян пробивать не надо, а о предстоящей проверке может предупредить участковый».

Татьяна Фоминова делится и собственным опытом:

– Я бросила курить благодаря системе нагревания табака, которая, как и вейп, является менее вредной альтернативой сигаретам. До этого бросала десятки раз, я знаю огромное количество способов бросить курить, но ни один из них не приводит к окончательному отказу от курения. Я использую нагреваемый табак уже около пяти лет и на своем здоровье ощущаю, что действительно получаю меньше вреда: улучшилось состояние волос, кожи, ногтей, зубы перестали желтеть, одышка пропала. Курильщики переходят на альтернативные источники никотина, видят улучшение здоровья и не возвращаются обратно к сигаретам. То есть люди сами о себе позаботились, а их, по сути, толкают обратно к сигаретам.

Кроме того, блогер опровергает данные, предоставляемые сторонниками запрета, и говорит о некорректных цифрах и манипуляциях:

– Мажилисвуман Нургуль Тау ссылается на исследование под названием «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья». Мои коллеги-журналисты проверили озвученные мажилисвуман цифры и обратили внимание, что в исследовании речь велась не о регулярном употреблении вейпов подростками, а о том, что они пробовали вейп по крайней мере 1–2 дня в течение жизни.

Татьяна Фоминова заявляет: «В прошлом году проводился опрос среди 8 500 подростков возраста 11, 13 и 15 лет из 121 школы всех регионов Казахстана. Респондентам необходимо было ответить на вопрос о курении сигарет или употреблении вейпов 1–2 дня и чаще за последние 30 дней.

Результаты исследования показывают, что подростки уже в раннем возрасте подвергнуты курению сигарет (4,1% курили последние 30 дней). Опрос показывает, что курение сигарет среди лиц возраста 11, 13 и 15 лет является не меньшей, а равной проблемой здравоохранения среди подростков. Но слышим ли мы инициативы о запрете сигарет?

Почему все усилия по борьбе с курением в итоге приводят к тому, что продажи сигарет только растут? (Согласно статданным за 2022 год, у одного табачного производителя продажи выросли на 30%, у второго на 20% – то есть запрет будет на руку только табачным компаниям). Антитабачная организация лоббирует интересы крупнейшего сигаретного производителя в стране?!» – задается вопросом Татьяна Фоминова.

Она также отмечает, что в Великобритании в этом году принят прогрессивный закон, поощряющий переход с сигарет на вейпы. Каждый пятый британец сможет получить бесплатный вейп и консультацию специалиста по его использованию. Сейчас 13% населения Британии курит сигареты, и минздрав намерен снизить этот показатель до 5%. Власти этой страны последовательно идут по пути снижения вреда, что в конечном итоге отразится на снижении заболеваемости онкологией, дыхательных путей. Почему это не очевидно для казахстанского Минздрава?

Неэффективность такой меры, как запрет, разделяют и в Лиге потребителей Казахстана. По данным ее руководителя Светланы Романовской, порядка 600 000 человек в Казахстане регулярно употребляют электронные сигареты. Завтра с исчезновением их с прилавков магазинов эти люди не откажутся от гаджетов, к которым привыкли. Их будут искать и приобретать подпольно, уверена она.

– Какого качества они будут? И кто их будет проверять, если закроются работающие сейчас лаборатории по оценке качества такой продукции?

Лига потребителей Казахстана занималась введением механизмов по регулированию ввоза и реализации одноразовых вейпов, выступив активным инициатором и участником процесса объединения общественности и государства, акцентируя внимание на том, что только совместными усилиями данный вопрос может быть решен своевременно и эффективно.

– Я на протяжении двух лет говорю, что вся антитабачная кампания в мире и у нас в стране полетела в тартарары после появления вейпов, которые не облагаются никакими налогами, акцизами и ввозились как просто устройства. К нам звонила мама, которая сообщила, что две недели ее восьмилетняя дочка курила вейп, сказав, что это губная помада. Выяснилось, что они продаются в школе. Старшеклассники каждую затяжку продавали по двести тенге. Это сложно проконтролировать, – считает правозащитница. – Любой запрет порождает рост контрафактной продукции и нелегального рынка, контролировать который еще сложнее.

Противникам запрета также непонятно, как в условиях открытых границ с Россией (где запрет вейпов в этом году рассмотрели и решили ужесточить его продажу несовершеннолетним) будет задействован механизма запрета вейпов в Казахстане. По их мнению, закладываются условия для создания еще одного теневого рынка.

– Законодательный запрет – это расписка в собственном бессилии правильно регулировать оборот вейпов. Правительство занимает страусиную позицию. Но внизу не песок, а бетон! – заключает руководитель Лиги потребителей. – Как показал введенный ранее запрет на курение кальяна в общественных местах, запреты не работают. Спустя три года после принятия запрета можно констатировать, что бизнес ушел в тень, государство не получает с него налогов, для бизнеса выросла коррупционная нагрузка, а цель общественного здравоохранения не достигнута.

В целом противники запрета заявляют: вместо того, чтобы эффективно регулировать продукт для взрослых, его запрещают под предлогом защиты детей, плодя заведомо неработающие запреты. Все это от неумения чиновников выполнять свою работу. Запретить на бумаге и забыть легче, чем найти решение проблемы и эффективно воплотить его в жизнь.

И, само собой разумеется, против запрета выступают всевозможные объединения вейперов и любителей пара. Здесь все очевидно. Наибольший убыток при введение запрета понесут владельцы узкоспециализированных вейп-шопов. Их, по официальным данным Ассоциации вейпинга, примерно 800 по стране. В аналитической форме к поправкам в Кодекс о здоровье пишут, что вейп-дистрибьюторы понесут потери от закрытия импорта на сумму около 20 млн долларов, в стране будет закрыто порядка 3 200 рабочих мест.

И в завершение. Обе стороны активной общественной полемики апеллируют к Президенту страны. И те, и другие берут на вооружение и цитируют выступление Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая.

Вот эта цитата: «Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением…» Лоббисты запрета на вейпы обрывают фразу здесь. Но цитата Президента имеет продолжение «… одними запретами делу не поможешь».