​Что за прелесть эти сказки!

1247
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Казахские народные сказки про Алдара-Косе, Канбак-шала, Алпамыс-батыра, произведения Андерсена и других замечательных писателей вновь звучали в Государственной детской библиотеке им. С. Бегалина – здесь широко отметили Международный день детской книги. Юным гостям библиотекари охотно сообщили, что находчивый Алдар-Косе – это вымышленный персонаж казахских сказок. Он был сыном бедного пастуха Алдана, который нередко терпел притеснения от богатых баев. И когда у него родился сын, он сказал: «Я измучен насилием, мальчик мой. /За народ всей душой скорбя, /Чтобы стал ты заступником, мальчик мой,/ Я Алдаром назвал тебя».

В честь праздника библиотека организовала интересные выставки – «Кітаппен ғасырдан – ғасырға», «Волшебный мир Андерсена», «Что за прелесть эти сказки». А еще – игру-викторину, презентацию произведений казахстанского автора Джан Амании «Радужные рыбки и Дария», «Волшебный мир Даниала». Много школьников, преподавателей и родителей собралось также и в лаборатории библиотеки. Здесь им предоставили уникальную возможность проиллюстрировать на свой художественный вкус сказки Андерсена, мир сказок и легенд народов мира.

Заведующая отделом развития Алма Конарова напомнила, что День детской книги они традиционно отмечают 2 апреля – в день рождения доброго сказочника Ханса Кристиана Андерсена. «Каждый год одна из национальных секций Международного совета по детской книге становится спонсором праздника и приглашает популярного писателя написать послание детям мира, а известного художника – создать оригинальный плакат», – рассказала она. В нынешнем году плакат для детей создал художник-иллюстратор из Бразилии Жиралду Алвеш Пинту, а послание – детский писатель из этой же страны Лучиану Сандрони.

Лучиану написала не просто послание детям Казахстана, а настоящую сказку про девочку по имени Луиза, которая впервые пришла в библиотеку. И оказалась поражена красотой, мудростью и доб­ротой сказочных героев. Значение сказок в жизни современного человека действительно трудно переоценить. Перефразируя известную пословицу «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», можно сказать: «Скажи, какие сказки ты читал, с какими героями себя олицетворял, и я скажу, каким «героем» ты стал!» Ведь любая сказка, утверждают специалисты, это рассказ о чувствах, эмоциях и отношениях между людьми.

Ребенок еще не умеет мыслить логичес­ки, поэтому человеческий опыт воспринимает через интересные ему образы. А добрые сказочные образы всегда интересны. Во многом благодаря сказкам ребенок усваивает главные нравственные ценнос­ти – что такое хорошо и что такое плохо. Благодаря сказкам, в которых, как в зерка­ле отражаются философия народа, его традиции, характер и опыт, маленький человечек впервые соприкасается с историей своей страны, учится любить Родину. Поэтому библиотекари призывают родителей: «Учите детей любить книгу. Сказка, рассказанная папой и мамой, вселяет в малыша уверенность, что он любим и находится под защитой».

Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек, который мягко направляет, разрешает внутренние конфликты, дарит примеры для подражания. И главное, формирует личность будущего гражданина.

