Что ж мы такие… чокнутые?

Историю из знаменитого романа «Над кукушкиным гнездом» в Алматинском театре юного зрителя им. Н. Сац поставили задолго до военной драмы, которая сейчас сотрясает близкую нам страну. Но попала она в самую точку, да так, что смотреть теперь на это до боли невыносимо.

Американец Кен Кизи сам признавался, что писал свой роман так, чтобы конфликт между свободой личности и властью был узнаваем в любой культуре, это сделало бы историю его «психиатрического комбината» нестареющей.

Получилось у него самым удачным образом – 60 лет «Над кукушкиным гнездом» не сходит с мировых сцен. Но вот что любопытно: к произведению возвращаются как раз в тот момент, когда человечество подходит к черте массового помешательства, а земной шар начинает смахивать на одну общую «дурку».

Последний случай – пандемический кризис. В России, например, в прошлом году спектакль поставили сразу несколько известных театров. Теперь-то понятно, что случай этот был не последним.

…Психиатрическая больница, где властвует старшая медсестра Милдред Рэтчед (заслуженная артистка РК Ольга Коржева), не выглядит таким уж ужасным местом. В отделении для «острых» царит порядок, хорошо кормят, а все важные вопросы решаются голосованием на совете пациентов. И прописная злодейка Рэтчед всего-то и хочет – «починить» на своей фабрике сломанные души и вернуть их обществу.

Безмятежную жизнь общины нарушает Рэндл Патрик Макмерфи (лауреат премии «Сахнагер» Никита Коньшин). Участник войны в Корее, авантюрист и бунтарь – он случайный пассажир на этом терапевтическом судне, однако первый же день его пребывания в лечебнице заканчивается конфликтом со старшей медсестрой. С этих пор жизнь в психбольнице никогда уже не будет прежней. Макмерфи станет методично подбивать постояльцев на неповиновение, убеждая, что они не «кролики», а полноценные люди.

Бунт психов в итоге состоится. Но чего он будет стоить? Один из сообщников Макмерфи сломается, не устояв перед железной волей миссис Рэтчед, второй тоже покончит жизнь самоубийством, терзаемый страхами и презрением к самому себе. Да и главного героя ждет печальная участь: сеанс лоботомии превратит его в овощ, и он из сострадания будет задушен товарищем по несчастью Бродманом, которого Макмерфи вывел из психоделической спячки…

Кизи так и не признал оскароносную экранизацию своего романа Милошем Форманом, посчитав, что она не выдержала замысла стать притчей всех времен.

– Сценарий не понравился Кизи еще и тем, что он никак не отразил военного содержания, а в романе это серьезный и важный контекст, – говорит режиссер-постановщик спектакля «Над кукушкиным гнез­дом» Галина Пьянова. – Иначе сложно понять, что с этими людьми происходит, почему они так травмированы. Для главных героев это особенно важно – и Милдред Рэтчед, и Макмерфи вместе воевали, а теперь противостоят друг другу. Не хочу проводить никаких аналогий с современностью, назову только одну формулу: из войны никто не выходит победителем.

«Я хотя бы попробовал», – говорит Макмерфи, признавая, что его побег из системы провалился. И оставляет зрителей с ворохом неотвеченных вопросов: «Должен ли человек в одиночку бороться с режимом, если это никому больше не нужно?», «К чему нарушать порядок, если его сменяет хаос?», «Зачем пробовать то, что до тебя пробовали другие, но так и не смогли?».

– Важно только одно – даже в самых страшных ситуациях и невыносимых обстоятельствах сохранять в себе человека, – делится тем, о чем хотела сказать зрителям, Галина Пьянова. – Я выступаю за сохранность абсолютного добра и за ответственность в каждом своем поступке. Мы можем больше, чем позволяем себе думать. Просто нужно однажды хотя бы попробовать.