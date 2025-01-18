Что значит оставаться человеком?

В воскресное утро водитель алматинского автобуса № 66, следуя по своему маршруту, издалека заметил, что на остановке находится человек в инвалидной коляске. Водитель максимально точно и близко подъехал к бордюру, чтобы мужчине было легче приблизиться к общественному транспорту. Далее, пишет Евгений, водитель вышел из автобуса и подошел к мужчине. Они поздоровались, и водитель начал доставать помост. Мужчина же в свою очередь предложил водителю отвертку, чтобы ему было легче поднять помост и завезти коляску в салон.

Далее, как отмечает автор поста, оба всю дорогу весело разговаривали и смеялись. Да так, будто нет вокруг всех этих проблем, которые приходится ежедневно героически преодолевать людям, имеющим физические ограничения. Пассажиры в автобусе улыбаясь наблюдали за ситуацией, казавшейся маленьким чудом. Простым и в то же время очень важным чудом, от которого мир вокруг словно стал светлее.

«Это не Норвегия, не Германия и не Япония. Это обычный марш­рут автобуса в Алматы, госномер 235CU02, если вдруг кто-то пожелает поблагодарить или поощрить водителя», – пишет Евгений Мухамеджанов. И он совершенно правильно подметил: любую работу можно сделать плохо или дежурно, а можно с настроением. А я бы еще добавила – с любовью! Водитель этого автобуса не просто поднял всем настроение. Он сделал гораздо больше – вселил уверенность в том, что мир может быть намного лучше! И сделать это может каждый из нас.

В дополнение к посту последовали и комментарии.

«Не работа красит человека, а человек работу. Глядя на то, как общественный транспорт Алматы становится более сервисным и комфортным для лиц с ограниченными возможностями, а водитель в полной мере выполняет свои обязанности и делает работу качественно, хочется верить, что наш мир меняется в лучшую сторону», – написал один из подписчиков.

От себя хотела бы добавить, что буквально перед новогодними праздниками я тоже написала о своих наблюдениях во время авиакатастрофы в Актау. Эта трагедия подсветила крайне важную, на мой взгляд, сторону, которая не могла остаться незамеченной. Имею в виду то, как сработали наши спасатели, сотрудники сферы здравоохранения, как казахстанцы сдавали кровь для пострадавших в разных уголках страны. На месте катастрофы все действовали слаженно, оперативно, местами с риском для собственной жизни. И ведь не по указке сверху – вот что важно и достойно восхищения. Именно в такие моменты и проявляется истинное лицо каждого отдельно взятого человека и нации в целом.

Эта чрезвычайная ситуация, словно лакмус, определила нашу ценность, заключающуюся в человечности и сознательности. Смею предположить, что у казахстанцев хорошие перспективы на будущее, потому что там, где есть человеколюбие и единство, все остальное преодолимо.