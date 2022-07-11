Чтоб товары не дорожали

Аманатовцы проинспектировали цены на социально значимые товары в Алматы.

Члены республиканского общественного совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии «AMANAT» проинспектировали алматинский супермаркет Magnum Cash&Carry на предмет роста цен на социально значимые продукты.



– Из бюджета выделяются деньги на 19 самых необходимых и социально значимых товаров, чтобы цены не росли. Но, по словам людей, продукты все равно дорожают. Есть идея – направлять деньги адресно нуждающимся семь­ям, чтобы компенсировать им расходы на продукты питания, создать так называемые социальные карты, – подчеркивает депутат.



Стоит отметить, что в рамках программы льготного кредитования государство выделяет деньги торговым предприятиям под 0,01% годовых, и сеть Magnum – одна из немногих, которая заключила подобный договор с акиматом Алматы.



– Безусловно, рост цен – не прихоть наших предпринимателей, на ситуацию влияют много факторов, в том числе инфляция в других странах, удорожание минеральных удобрений и прочее. Тем не менее нам нужно принимать меры для сдерживания цен. Возможно, многие торговые сети не хотят участвовать в упомянутой программе просто потому, что не хотят излишнего контроля над собой, – считает Аманжан Жамалов.



К слову, некоторые покупатели принимают товары со сниженными ценами за просроченные. Чтобы этого не происходило, аманатовцы предложили сделать яркую и заметную маркировку для данных видов продукции.



Подводя итоги мониторинга, партийцы отметили, что в нас­тоящее время прорабатывается привлечение к программе льготного кредитования других торговых сетей и производителей страны.