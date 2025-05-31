О чем мечтает каждый родитель? Только о том, чтобы дети были здоровыми, счастливыми и росли в безопас­ных условиях. Но не всегда взрос­лые самостоятельно могут им все это обеспечить.

Защита прав детей – одно из приоритетных направлений государственной политики Казахстана. Сюда же входят и меры социальной поддержки, оказания качественной медицинской помощи, в том числе реабилитационных услуг.

В стране действует много­уровневая система социальной помощи и страхования материнства и детства. Семьям с детьми предоставляются пять видов государственных пособий и две социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Малообеспеченные семьи получают адресную социальную помощь из местных бюджетов. Согласно принятому в 2023 году Социальному кодексу, увеличены выплаты родителям детей с инвалидностью, а также предусмотрена дополнительная помощь семьям с низкими доходами. С января 2025 года пособия выросли на 6,5%.

С 2021 года внедрен цифровой проект «Социальный кошелек», который позволяет использовать господдержку строго по назначению – на продукты, лекарства и школьное питание. Данная сис­тема направлена на снижение уровня бедности и улучшение качества жизни семей.

Помимо упомянутых и иных мер социальной поддержки (здесь, к примеру, можно сказать о проектах «Нацфонд – детям», «Келешек»), отдельного внимания заслуживает вопрос медицины: какие условия создаются для маленьких казах­станцев, особенно тех, кто нуж­дается в реабилитации? В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в 12 регионах Казахстана планируется строительство крупных реабилитационных центров. В 2023 году уже открылись четыре из них – в Семее и Таразе (по 150 мест), а в 2024-м – в Кентау (200 мест) и Уральске (150 мест). Сейчас продолжается строительство центров в Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025–2026 годах. В остальных регионах уже выбраны земельные участки, идут подготовительные работы.

С 1 апреля 2025 года Министерство труда и социальной защиты населения в сотрудничестве с общественным фондом «Қазақстан халқына», фондами «Қамқорлық Қоры», Samruk-Kazyna Trust и акиматами открыло дневные центры для детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями в Шымкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Таразе, Костанае и Актобе. Возведение и открытие реабилитационных объектов – это лишь некоторая часть большой работы, направленной на создание благоприят­ных условий для маленьких казахстанцев.

При этом желание окружать детей самым лучшим и прекрас­ным не ограничивается одной сферой. По инициативе Президента в стране ведется строительство комфортных школ. До конца текущего года в рамках нацпроекта планируется ввести в эксплуатацию 217 объектов образования на 460,4 тыс. ученических мест. Особое внимание уделяется и малокомплектным школам, поскольку именно эти учреждения выступают якорем для развития отдаленных населенных пунктов.

Учитывая, что качество получаемых знаний зависит не только от самой школы, ее оснащения, педагогического кадрового состава, но и от комфортных условий, поручение Главы государства об обеспечении учеников начального звена и 5–11-х классов из социально уязвимых семей в государственных школах бесплатным горячим питанием имеет важное значение. Здесь следует отметить и тот факт, что аналогичное нововведение коснулось и учащихся 1–4-х классов частных школ.

Кроме того, с сентября этого года вступит в силу новый Стандарт школьного питания. Его разработали представители министерств просвещения и здравоохранения страны. Соглас­но документу, в рационе школьников планируется сократить количество сахара и соли, а также переработанных продуктов. В меню появится больше овощей, фруктов, цельнозерновой, белковой и молочной пищи. Это, как говорится, план на перспективу.

Сейчас, когда учебный год позади, стоит задача по созданию благоприятных условий для отдыха детей, а также дальнейшего развития вне рамок школьной программы.

Благодаря системе подушевого финансирования дети от 4 до 18 лет бесплатно посещают творчес­кие и спортивные кружки по государственному заказу, осуществляемому через платформы Artsport.kz и Damubala.kz, где представлены направления от вокала и рисования до бокса и робототехники. Это не считая того, что в городах и регионах действуют клубы по интересам. Например, в столице есть дворовые клубы, базирующиеся­ в школах и молодежных цент­рах. Здесь бесплатно работают 130 секций, которые уже посещают порядка 2 500 детей.

Поскольку лето – это не только дополнительные секции, но и активный отдых, то вопрос безо­пасности несовершеннолетних дома, во дворе, на воде и в других местах особенно актуален. Немаловажное значение уделяется и подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях. В стране работают более 2 500 кружков «Юный спасатель», кадетские классы и центры безопасности «Жас құтқарушы».

Безопасность ребенка – безусловный приоритет, не подлежащий компромиссам. В стране утверждена единая методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, травле и кибербуллингу. За каждой школой закреплены сотрудники полиции, в регионах созданы межведомственные мобильные группы по совместному реагированию на факты насилия в отношении детей. А в рамках принятого закона по противодействию семейно-бытовому насилию за изнасилование малолетних предусмотрено исключительно пожизненное заключение, за буллинг же введена отдельная административная статья.

Также исключена возможность примирения по делам о насилии над детьми, усилены наказания за побои, истязания и причинение вреда здоровью, введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, за пропаганду самоубийства. В стране работает уполномоченный по правам ребенка, а в каждом из 20 регионов назначены его регио­нальные представители.

При Министерстве просвещения действует специальная комиссия, занимающаяся вопросами несовершеннолетних, такие же комиссии работают и на местах – всего их 235. Кроме того, по всей республике круг­лосуточно доступна горячая линия 111, где специалисты – психологи и юристы – помогают в вопросах защиты прав детей.

Все эти и другие меры защиты и поддержки казахстанских детей наглядно демонстрируют важную составляющую государственной политики: дети – наше все. Понятно, что уже реализуемые идеи и проекты – это далеко не финишная прямая. По поручению Главы государства, озвученному на IV заседании Национального курултая, разрабатывается единая программа «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, объединяющая все меры по защите прав ребенка. Предполагается, что этот документ станет ключевой составляющей в вопросах развития, защиты и поддержки юных жителей страны.