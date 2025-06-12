Чтобы отдых не был испорчен

Закон и Порядок
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Лилия Мухитова

Летом высокой популярностью туроператоров пользуются мошенники

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Иногда они выманивают у доверчивых граждан миллионы. Как сообщает Fingramota.kz, в конце мая суд в Костанае начал рассматривать дело о мошенничестве турагента, который похитил порядка 55 млн тенге.

Женщина «продавала» туры в Турцию, Таиланд, Вьетнам, Египет, но ничего не бронировала и просто собирала деньги. Некоторые из покупателей узнали об обмане буквально в день вылета, оставшись и без средств, и без отдыха, а часть из них оформляла кредиты, чтобы оплатить тур. Пострадавшими по делу проходят не только жители Костанайской области, но и граждане России.

Жительница Уральска обманула минимум 70 казахстанцев, обещая им выгодные туры в Малайзию, на Бали и Шри-Ланку. Мошенница говорила, что вылет из Алматы, и жители других городов остались в мегаполисе наедине со своими проблемами, поскольку аферистка им не отвечала. Общий ущерб, по предварительным подсчетам, превышает 30 млн тенге, и это не предел. Сама же злоумышленница скрывается от правосудия за рубежом.

Павлодарский мошенник продвигал в Instagram туры в Таиланд по выгодным ценам. Завое­вав доверие, просил перевести 250 тыс. тенге в качестве аванса, а позже требовал еще столько же, якобы на страховку. Когда клиенты пытались вернуть деньги, «турагент» переставал выходить на связь.

Как правило, аферисты совершают свои преступления, прикидываясь турфирмами: создают сайт или страницу в соцсетях и даже копируют логотипы известных агентств. Они могут представиться частными менеджерами, предлагая тур «по горящей цене» и, конечно, без официального договора, или лжеконсультантами, делая массовую рассылку в мессенджерах, обещая суперцены и быстроту оформления.

Распознать их можно по требованию полной предоплаты или крупного аванса, по просьбе переводить деньги не на счет компании, а на карту физлица, по отсутствию официального договора и, конечно, нереалистично низким ценам.

Самый простой способ обезопасить себя от мошенников, заверяют специалисты, – тщательно проверить туроператора.

Во-первых, уточните наличие лицензии – через eGov.kz, сайт Комитета индустрии туризма или ресурс корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Fondkamkor.kz. Во-вторых, изучите отзывы на компанию, причем не доверяйте ее сайту, там могут быть купленные комментарии или отзывы от подставных лиц. Воспользуйтесь независимыми площадками и пристальное внимание уделяйте негативным комментариям, особенно с жалобами на возврат денег.

В-третьих, настаивайте на оформ­лении договора, в котором четко прописаны дата, страна отправления, описание отеля и рейса, права и обязанности сторон. Без договора будет тяжело предъявить претензии через официальные ведомства. А также обращайте внимание на контактную информацию: у туропе­раторов, которые работают давно и ответственно, обязательно есть офис, телефон, рабочий сайт. Если компания работает исключительно в мессенджерах и просит перевод на личную карту, то будьте уверены – перед вами мошенники.

#мошенничество #мошенники #туроператоры

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