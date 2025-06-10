Чтобы рождалась сталь

Год рабочих профессий
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Елена Мартынова, Темиртау

Дмитрий Махамбетов ремонтирует конвертеры и гордится своей работой

фото пресс-службы АО «Qarmet»

Конечно, ремонтник оборудования в конвертерном цехе АО «Qarmet», что в Темиртау, фигура далеко не первого плана. Но только до той поры, пока в металлургическом процессе все идет своим чередом. Стоит лишь чему-то застопориться из-за какой-нибудь механической поломки, как на сталеплавильной «передовой» оказывается Дмитрий Махамбетов вмес­те с коллегами. Их задача – в короткие сроки устранить поломку и перезапус­тить оборудование, минимизировав простой. Ведь чем он дольше, тем выше убытки предприятия.

– Работа у нас тяжелая и физически, и умственно, – считает начальник службы по ремонту и обслуживанию механического оборудования конвертерного цеха Дмитрий Махамбетов. – Умственно – потому что требует быстрого принятия решения на предмет того, как с минимальной опасностью для людей выполнить ремонт, а физически – потому что в основном приходится работать вручную. И кувалда нам в помощь… Используются, конечно же, всевозможные гаечные ключи – гидравлические, рожковые, ударные. Вот недавно меняли муфту от редуктора поворота конвертера. Она лопнула пополам. Чтобы вы понимали сложность работы, скажу: сама муфта весит 8,5 тонны, редуктор – 121 тонну, корпус же конвертера – более 800 тонн.

Конвертер в металлургическом производстве – это циклопических размеров агрегат, схожий с грушевидным котлом, в котором и происходит процесс выплавки стали. В него заливают тонны расплавленного чугуна, который затем продувается кислородом. Им окис­ляются примеси чугуна, в результате чего получается сталь. При этом выделяется тепло, которое нагревает сплав, находящийся в конвертере, примерно до 1 600 градусов.

– Мне нравится работать на комбинате. У нас практически каждый день что-то новенькое, – улыбается руководитель ремонтного подразделения. – Мы не только конвертеры ремонтируем. У нас цех, поверьте мне, огромный! Если сделать обход, то на это уйдет часов шесть. Мы ведь работаем на разных участках: где-то приводом конвертера займемся, где-то поломкой на сталевозе или шлаковозе. Миксерное отделение у нас тоже большое. Так что рутины здесь не бывает!

Дмитрий Махамбетов – металлург потомственный. Он пошел по стопам отца, который много лет отработал на Карметкомбинате электриком, сейчас – на заслуженном отдыхе. Старший брат Дмитрия тоже связал судьбу с металлургическим производством.

Пример с них взял и Дмитрий, правда, выбрав другой профиль – не электрику, а механику. И вот уже 16 лет трудится на Кармете. За это время набрался опыта, поработав слесарем-ремонтником, мас­тером и начальником участка.

Отметим, что Дмитрий Саятович занимается не только ремонтом действующего оборудования, но и монтажом нового. При нем в цехе произошли большие перемены – проведена замена корпусов двух сталеплавильных агрегатов, модернизированы наклонные щиты под конвертерами № 1 и № 2. Это позволило сделать процесс плавки более стабильным и повысить качество готовой стали.

Дмитрий много времени проводит на работе. Иногда, когда происходят аварийные ситуации, ему приходится выходить и в ночную смену. При этом успевает уделять внимание семье. Вместе с супругой воспитывает дочь и сына. А еще у него есть необычное для металлурга увлечение – кулинария. Поварскому искусству его обучил преподаватель школьных курсов УПК, которые раньше посещали все старшеклассники.

– До того как устроиться на комбинат, я несколько лет отработал поваром, – рассказывает Дмитрий. – Больше всего мне нравится разделывать и фаршировать рыбу. Это специфическое занятие, к нему надо подходить очень аккуратно. Раньше готовил и дома, что очень нравилось, конечно же, супруге. А теперь она меня кормит, потому что свободного времени у меня не хватает.

В 2019 году администрация предприя­тия признала Дмитрия Махамбетова одним из лучших работников Карметкомбината. Он стал подниматься по служебной лестнице. Сейчас в его подчинении более 60 человек, причем почти половина из них – специалисты в возрасте до 35 лет.

Наш герой рад тому, что на производстве существует преемственность поколений и становится больше молодежи. Этому способствует не только улучшение условий труда, но и повышение престижа рабочих профессий, на что нацелена нынешняя государственная политика.

– Профессия металлурга – одна из основных в Карагандинской области, – рассуждает Дмитрий Махамбетов. – Работа у нас не из легких, но молодые к нам идут. Думаю, их привлекают стабильность и престиж. У нас, в Темиртау, на комбинате работать гораздо престижнее, чем, например, в подрядной организации. Здесь социальные гарантии, льготы и приличная зарплата. Но и ответственности больше…

Надо сказать, что с приходом в декабре 2023 года отечественного инвес­тора Карметкомбинат вступил в фазу модернизации. Недавно АО «Qarmet» заключило международный контракт на строительство коксовых батарей. Начало его осуществления намечено на июнь 2025 года. Новые батареи обеспечат выпуск 1,5 млн тонн кокса в год и позволят вывести из эксплуатации старые агрегаты, построенные еще в 60-е годы прошлого века.

Вместе с тем металлургический гигант готовится к переходу на природный газ, что позволит снизить вредные выбросы в атмосферу. Сейчас идет строительство внешнего газопровода, протяженность которого составит 27 километров. В июле планируется приступить к его опрессовке и пусконаладке. Претворяя в жизнь этот и другие проекты, предприятие делает ставку на людей рабочих профессий, знающих свое дело.

#профессия #QARMET #Дмитрий Махамбетов

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