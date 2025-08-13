Часто ли мы задумываемся над тем, что за стабильным водоснабжением и связанным с этим комфортом стоит круглосуточный труд много­численных специалистов? Вода льется из крана, и мы воспринимаем это как должное. И вспоминаем о них лишь при авариях и ЧП.

Один из таких профессионалов – Дмитрий Литвинов, слесарь пятого разряда, бригадир аварийно-восстановительной бригады Жетысуйского районного экс­плуатационного участка государственного коммунального предприятия «Алматы Су». За добросовестный труд Указом Главы государства он удостоен медали «Ерен еңбегі үшін». Как отметили в руководстве предприятия, своим ежедневным нелегким трудом Дмитрий Александрович вносит значительный вклад в обеспечение бесперебойного функ­ционирования водопроводных сетей Алматы.

Благодаря его работе десятки тысяч жителей стабильно обеспечены качественной питье­вой водой. Возглавляемая Литвиновым бригада всегда работает четко и качественно. Своей инициативностью, внимательностью к деталям и умением работать в коллективе мастер заслужил уважение коллег и руководства.

С 1993 года Дмитрий Александрович достойно продолжает дело трудовой династии Литвиновых. Его отец работал слесарем ремонтно-восстановительной бригады в Медеуском районе, мама была диспетчером в Цент­ральной диспетчерской службе, а старший брат является инженером первой категории.

Как истинный человек труда, Дмитрий Литвинов говорит о своей работе кратко и буднично. ПТУ он окончил по специальности электрогазо­сварщика, однако выяснилось, что по сос­тоянию здоровья ему нельзя работать со сваркой. Трудовой путь начинал с ученика слесаря второго разряда. Каждый разряд – это профессиональный экзамен и новая ступень, так как обязанности слесаря ­третьего и пятого разрядов сильно отличаются.

В 1997-м Литвинов стал бригадиром аварийно-восстановительной бригады. Главная ее задача – устранение аварий на водопроводных сетях. Когда происходит порыв, члены бригады первым делом обследуют место, при необходимос­ти вызывают представителей других служб.

– Прежде всего мы несем ответственность за электри­ческие кабели, газовые трубы и другие коммуникации. Часто приходится откачивать воду из колодца и затем устранять аварию. Это может быть заварка трубы или установка ремонтной муфты, после чего участок обратно закапывается. На раскопку нам дается всего два часа, хотя часто приходится работать дольше, – рассказывает бригадир.

Дмитрий Александрович подчеркивает, что любую аварию необходимо устранить в максимально сжатые сроки, чтобы как можно скорее вернуть воду людям, ведь отключение даже на несколько часов вызывает дис­комфорт. Но надо понимать, что это очень кропотливая работа. Современный слесарь разбирается во многих вещах, о которых обыватель даже не подозревает. На вопрос, какими профессио­нальными навыками должен обладать слесарь пятого разряда, собеседник отвечает: инженерным мышлением.

– Бригадиру аварийно-восстановительных бригад необходимо знать карты, схемы водоснабжения, расположение задвижек и пожарных гидрантов. Это сложная инженерная схема, включающая понимание давления воды, которое в разных районах города может доходить до 6–7 атмосфер, а в некоторых местах даже до 18, – поясняет он нюансы. – Более того, это сопряжено с высоким риском. Земляные работы могут привести к обвалу грунта, а в колодцах есть опасность загазованности. Поэтому соблюдение техники безопасности и ответственность за членов бригады – приоритет номер один. Прежде чем спуститься в колодцы, мы всегда проветриваем их с помощью вентиляторов и используем газо­анализаторы.

Дмитрий Александрович навсегда усвоил уроки своего первого наставника, который учил его запоминать трассы: «Будешь знать, где закрывать воду, станешь хорошим слесарем. А для этого надо понимать, откуда она подается».

Дмитрий Литвинов не понаслышке знает, как развивается инфраструктура города, как увеличивается потребность в воде. Современные водопроводы сильно отличаются от тех, что были в 1990-х. Если раньше были стальные и чугунные трубы, то сейчас распространены пластиковые. В работе используются современные диагностические приборы для нахождения утечек, роботы, исследующие состояние труб изнутри, а также устройства для поиска кабелей и труб.

– Хотя пластик считается долговечным, у него есть свои нюансы: он может лопнуть по шву или пайке, его может продавить камень при неправильной засыпке, он ненадежен при землетрясениях, – говорит бригадир.

Крепкого профессионала приглашали в частную компанию, где зарплата в разы больше, но через год он вернулся, потому что любит свою работу и родной коллектив. Предприятие «Алматы Су» активно модернизируется, обновляются технологические процессы. И сегодня слесарь передает свой опыт молодым специалистам, потому что надо растить достойную смену.

Дмитрий Александрович уверен, что специалисты, разбирающиеся в сложной системе водоснабжения, всегда будут востребованы. К сожалению, молодежь не стремится выбирать такие специальности. Но, несмот­ря на специфические усло­вия работы, наш герой отзывается о ней с большой любовью. Для него важнее всего, чтобы у людей была вода.