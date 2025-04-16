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Каждый новый сезон дорожных работ несет с собой надежды на решение застарелых проблем, а вместе с ними и обоснованную тревогу населения: получится ли у дорожников провести ремонт качест­венно, а не абы как? Многое здесь зависит от используемых материалов. И вот позитивная новость: отраслевым министерством дано поручение проверить все действующие в Казахстане 415 асфальтобетонных заводов (АБЗ) на соответствие утвержденным в рес­публике техническим нормативам.

Чтобы воочию продемонстрировать процесс работы, связанной с контролем качества производимого в стране асфальта, на днях под эгидой РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА) был организован пресс-тур для журналистов на асфальтовый завод УБ 340 в Астане.

…После зимнего затишья на его территории, где сконцент­рирована производственная и складская инфраструктура, готовится к выпуску первая в нынешнем году партия асфальта. Однако, прежде чем будет запущен технологический процесс, специалистами Национального центра качества автодорог проверяются на соответствие нормативам используемые на линиях сита, фильтры, дозаторы, термометры. В целом инспектирование проводится по 16 показателям, включая индексы экологичности производства. Кстати, если выявляются несоответствия нормам, то запуск откладывается до полного устранения недочетов. Забегая вперед, скажем, что завод УБ 340 прошел аттестацию.

По словам директора предприятия Айдоса Тулеубаева, завод был запущен в 2018 году и представляет собой образец нового поколения АБЗ. Производственные мощности представлены современным итальянским оборудованием. Правда, произведено оно в Германии и соответствует всем современным требованиям, имеет технологический ресурс для обновления и улучшения свойств производимого асфальта.

Причем технические показатели завода не могут не впечатлять: он способен выдавать до 340 тонн свежего асфальта в час. Поэтому в Астане предприятие считается самым крупным, оно отпускает свою продукцию не только подрядным организациям, занятым ремонтом дорог столичного мегаполиса, но и в регионы республики. А требования к работе АБЗ с каждым годом растут.

С наступлением тепла параллельно с подготовкой технологического оборудования к работе представители УБ 340, на котором побывали журналисты, начинают очередной сезон с выездов на карьеры, где производят отбор проб песка. Затем они направляют их на экспертизу в Национальный центр качества. Только после того, как лабораторией этой головной организации подтверждается соответствие сырья технологическим кондициям, песок, как и другие компоненты будущего асфальта, начинают завозить на завод.

В настоящее время в столице базируется 18 асфальтных заводов. Каждый сезон требования к смеси претерпевают изменения. С 2024 года в нее стали закладывать полимеры. Только они из всего перечня компонентов, из которых и формируется асфальт, являются завозными. Все остальное – щебень с карье­ра, минеральный порошок, добавки – отечественного происхождения.

На сакраментальный для наших сограждан вопрос, почему же дороги, в которые вкладываются миллионы бюджетных тенге, разрушаются быстрее, чем окупаются затраты, директор АБЗ отвечает: все требования к качеству асфальта выдержи­ваются. Каждый год происходит обновление технологических процессов. К примеру, нынче поменяли сита для отбора щебеночного материала.

Ну а что касается ухабов... Тут не стоит сбрасывать со счетов резко-континентальный климат.

По информации директора департамента контроля качества НЦКДА Куаныша Толеуханова, в целом в задачи центра входит проведение экспертизы качества работ и материалов на автомобильных дорогах, ведомственные проверки сделанного ремонта, диагностика и инструментальное обследование, мониторинг безопасности дорожно-транс­портной инфраструктуры на автострадах международного и республиканского значения, внедрение новых технологий и технологическое сопровождение опытных участков.

Как считает директор департамента, положение с качеством проводимых ремонтов на дорогах безусловно меняется к лучшему. Внесены поправки в соответствую­щие нормативно-технические документы. Если дорожный объект не соответствует требованиям

НЦКДА, то он не может быть сдан в экс­плуатацию. Такая прак­тика позволила в 2024 году снизить количество выявленных несоответствий нормативам на 16% в сравнении с 2023-м. С годами подрядчики осознали, что за качество придется отвечать по всей строгости.

Проведенная в 2024 году инс­пекция всех существующих в республике 415 АБЗ выявила, что из них 170 не вполне соответствуют действующим нормативам. Как выяснилось, у них нет систем дозации материалов, не откалиброваны весы, не работают термометры. В этой связи на имя акимов регионов, руководителей областных департаментов были направлены соответствующие письма. Далее уже местные исполнительные органы принимали решение о приостановке работы заводов до полного устранения выявленных недостатков.

Аналогичный порядок принятия мер практикуется цент­ром и по выявленным изъянам дорожного ремонта. Только в этом случае ремонтная халтура не должна приниматься организациями-заказчиками, то есть местными исполнительными органами.

Как было сказано выше, особенность нынешнего дорожного сезона состоит в том, что с марта силами центрального аппарата и областных филиалов НЦКДА начата масштабная проверка всех асфальтных заводов республики. К середине мая эта работа будет завешена. Всю информацию по результатам инспектирования АБЗ разместят на официальном сайте КаздорНИИ. Проверки НЦКДА охватят 100% дорог республиканского и 97–98% – местного значения.