Чужой беды не бывает

Общество
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Айдос Абсат

Символично, что в канун Дня благодарности теплых слов признательности удостоились работники департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

фото из открытых источников

Похвала и добрые пожелания за оказанную помощь гражданам Узбекистана, оказавшимся в критической ситуации из-за неблагоприятных погодных условий на автотрассе, были адресованы спасателям Приаралья из Генерального консульства Республики Узбекистан в Алматы.

В грамоте за подписью генконсула Абдурахима Каюмова, в частности, говорится: «В условиях сильных снегопадов и морозов сотрудники департамента области проявили высокий профессионализм, оперативность и слаженность действий. Благодаря усилиям сотрудников наши соотечественники, попавшие в беду на дорогах, получили свое­временную помощь, были обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Особую признательность выражаем за эвакуацию граждан Узбекистана из снежных заносов, предоставление им временного приюта и содействие в их дальнейшем следовании к месту назначения».

Как сообщила главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС по Кызылординской области Айгуль Нурманова, благодарность всегда приятна, но спасатели просто выполнили свою работу.

– Нынче зима выдалась суровая. Из-за частых снежных заносов, метелей и гололеда на кызылординском участке международного автобана Западная Европа – Западный Китай тысячи автомашин не могли продолжить путь. В дни непогоды трассу зак­рывали, поэтому вдоль нее скап­ливалось огромное количество транспортных средств. В эти дни и ночи всем водителям и пассажирам оказывалась помощь. Во время круглосуточных дежурств наши спасатели на спецтехнике вместе с медиками, полицейскими и представителями сельских акиматов раздавали пострадавшим еду, оказывали медицинскую помощь, проводили эвакуацию людей в населенные пункты, – поделилась она.

Между тем 1 марта спасатели также отметят один из профессио­нальных праздников – Всемирный день гражданской обороны. Однако у спасателей, работающих в режиме 24⁄7 и 365 дней в году, праздник – это когда нет происшествий. Такова специфика профессии. По данным МЧС РК, ежегодно в стране слу­чается в среднем 16 тыс. чрезвычайных ситуаций, в зонах бедствий работники ДЧС спа­сают больше 10 тыс. людей, эвакуируют свыше 20 тыс. человек. Поэтому в первый день весны благодарность заслуживают все спасатели – пожарные, водолазы, кинологи, медики, психологи, готовые в любую минуту первыми прийти на помощь пострадавшим.

#ЧС #люди #Кызылординская область #помощь #День благодарности #слова благодарности

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