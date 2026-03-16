«Цифры сходятся» – выводы независимых наблюдателей «Халық үні» совпали с данными ЦКР

Референдум
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

В день референдума около 2 тысяч наблюдателей группы «Халық үні» работали на участках в 11 городах Казахстана

В Kazpress Club состоялась пресс-конференция независимой группы наблюдателей «Халық үні», посвященная итогам мониторинга республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Перед представителями СМИ выступили политологи Нурболат Нышанбай, Нургелди Абдиганиулы, Дос Кошим, а также общественный деятель Бекнур Кисиков.

По словам экспертов, инициатива создания независимой группы наблюдателей появилась сразу после публикации первой версии проекта новой Конституции. С идеей выступил политолог Нурболат Нышанбай, которую поддержали общественные деятели и эксперты гражданского общества. Основной задачей группы стало общественное наблюдение за ходом голосования, состоявшегося 15 марта, с целью обеспечения прозрачности процедуры.

В течение месяца велась подготовительная работа: проводился набор добровольцев из разных городов страны, организовывались обучающие встречи и инструктажи. Участникам разъясняли нормы избирательного законодательства и правила общественного наблюдения.

В день референдума около 2 тысяч наблюдателей группы «Халық үні» работали на участках в 11 городах Казахстана, среди которых Алматы, Тараз, Туркестан, Уральск, Конаев и Талдыкорган. Наблюдатели находились на участках с момента их открытия до завершения голосования, следили за соблюдением процедур и фиксировали возникающие ситуации.

Как отметил Нурболат Нышанбай, формирование независимых групп наблюдателей способствует развитию политической культуры и укреплению институционального доверия в обществе. По его словам, все рекомендации планируется направить в Центральную комиссию референдума для дальнейшего анализа.

При этом эксперт подчеркнул, что в целом выводы группы «Халық үні» совпадают с официальной информацией, опубликованной Центральной комиссией референдума.

Участники пресс-конференции также отметили, что присутствие независимых наблюдателей на участках в крупнейших городах страны Астана, Алматы и Шымкент – стало важным элементом общественного контроля. По их мнению, это позволило обеспечить открытость процедуры голосования и повысить доверие граждан к политическим процессам.

В завершение встречи представители группы подчеркнули, что главная цель инициативы — укрепление доверия общества к избирательным процедурам и развитие культуры гражданского участия.

Пресс-конференция стала площадкой для подведения первых итогов общественного наблюдения и обсуждения роли гражданского общества в обеспечении прозрачности значимых политических процессов в стране.

 

#наблюдатели #конституция #референдум #результаты

