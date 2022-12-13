Cколько кандасов смогут воспользоваться картой "Ата жол"

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И.о. председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов на брифинге в СЦК сообщил, сколько кандасов смогут воспользоваться картой "Ата жол" и какие права они получат, передает корреспондент Kazpravda.kz.

У спикера спросили, сколько кандасов смогут воспользоваться визой "Ата жол".

"У нас нет точных данных по этническим казахам, проживающим за рубежом. Приблизительно около шести миллионов казахов живут не в Казахстане. Выезжая за пределы страны, казахстанские делегации встречаются с этническими казахами, проживающими за рубежом. У них есть такое желание. На сегодня мы прогнозируем примерно 100 карт выпустить. Но главное, вы правильно спросили "можно ли это назвать визой", – сказал Испанов.

По его словам, это будет специальная виза, которая дает право получить вид на жительство.

"Помимо этого, они смогут получить все те же права, какие есть у казахстанцев, кроме права голосовать на выборах, то есть, политических прав. Они могут здесь создать предприятия, работать, привлекать иностранную рабочую силу, и будет у них возможность дальше развиваться. При необходимости они могут получить гражданство Казахстана", – разъяснил Ильяс Испанов.

Он также сообщил, что всего с 1991 года, с момента обретения независимости 1 105 700 этнических казахов воспользовались данным своим статусом и получают гражданство.

"В основном кандасы расселяются в Алматинской области - из Китая, в Туркестанской области - из Узбекистана, в Мангистауской области - из Каракалпакстана и Туркменистана, и в Жамбылской области - в основном из Кыргызстана. Расселяются в схожих с местами убытия климатических условиях", – заключил Испанов.