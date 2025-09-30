Госорганам и акиматам даны конкретные поручения по укреплению общественно-политической стабильности

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, а также акима Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы развития межэтнических отношений, внедрения новых механизмов в работе государственного аппарата, а также совершенствования идеологической деятельности, направленной на формирование новой общественной этики.

Государственный советник отметил, что важным условием укрепления общественного согласия является постоянное обновление форм идеологической работы и продвижение культуры ответственности и уважения.

По итогам совещания государственным органам и акиматам даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий по укреплению общественно-политической стабильности.