«Да здравствует Новый год»: артисты столичной филармонии и цирка дали концерт

Музыка,Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На сцене под открытым небом выступили лауреаты международных конкурсов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В жилом массиве «Өндіріс» района Байконыр Астаны состоялся концерт «Да здравствует Новый год», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По инициативе акимата города государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева и столичный цирк организовали праздничное мероприятие для жителей. На сцене под открытым небом выступили лауреаты международных конкурсов Шахризада Тыныштык, Алтынбек Арыстанбек, Куралай Мейрамбек, Анель Смаилова, Парасат Отан, Акимхан Маженов, Кымбат Жамбылбек и другие.

«Сегодня отдел классики и эстрады коллектива государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева поделился с астанчанами теплотой в холодные зимние дни и исполнил прекрасные песни, чтобы в преддверии праздника подарить хорошее настроение. Жители собрались на концертной площадке, вместе с нами пели, танцевали. Также мы сердечно поздравили собравшихся с наступающим Новым годом, пожелали семьям благополучия и здоровья. Пусть наступающий год будет наполнен радостью и счастьем для всех нас!» – сказал лауреат международных конкурсов, солист отдела классического вокала Алтынбек Арыстанбек.

Также выступивший на этом концерте певец, лауреат международных конкурсов Акимхан Маженов поздравил жителей и гостей Астаны с наступающим Новым годом.

«Пусть Новый год станет годом новых возможностей и начинаний. Желаю всем здоровья и счастья, успехов и радости. Мы надеемся, что сегодняшний концерт подарил столичным жителям атмосферу праздника», – сказал он.

А столичные циркачи в образе героев сказок, мультфильмов с удовольствием развлекали детей, которые пришли на концерт с родителями.

Такие же новогодние концертные программы проходят и в других районах столицы. Эти мероприятия вносят большой вклад в организацию веселого семейного отдыха жителей в преддверии праздника, отметили в городской администрации.

 

#Астана #концерт #артисты #Новый год

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