Свежий выпуск
«Дагестан» и «Самур»
Зарифа Казиева, директор средней школы № 23 г. Актау

Почти 20 лет в городской средней школе № 23 работает воскресная школа для детей дагестанской диаспоры, проживающих в Актау.

Школу открыли этнокультурные центры «Дагестан» (председатель Юсуп Шахшаев) и «Самур» (председатель Гаджимагомед Селимов). Выбор образовательного учреждения был не случаен: в нашей школе с 1998 года успешно действует Детская ассамблея как модель воспитательной работы в казахстанской многонациональной школе, имеется опыт сотрудничества с этнокультурными объединениями области.

Задачи воскресной школы – патрио­тическое и гражданское воспитание учащихся, развитие многообразной этнической культуры народа Казахстана, сохранение этнокультурной идентичности, формирование поликультурной личности путем приобщения к родному языку и культуре.

В первые годы работы воскресной школы обучением было охвачено 76 учащихся с 1-го по 11-й класс с делением на три возрастные группы: младшая – 1–4-е классы, средняя – 5–8-е, старшая – 9–11-е. Занятия проводились два раза в неделю, в выходные дни по следую­щим предметам: казахский язык, лезгинский язык, история и культура Дагестана, обычаи и традиции народов Казахстана и Дагестана, народные танцы. Собран богатый справочный, учебный материал.

Постоянно организовываются тематические «круглые столы», олимпиады «Полиглот», языковые и литературные праздники. Особое внимание в воскресной школе уделяется изучению государственного языка.

Ежеквартально воскресная школа проводит открытое мероприятие с приглашением председателей этнокультурных центров области, ее ученики – активные участники мероприятий школьного и регионального уровней. За годы работы запомнились такие творческие проекты, как день языков «Сколько народов – столько обрядов и традиций», «Дружба и братство – лучшее богатство», Дни культуры национально-культурных центров «Самур» и «Дагестан», песенное состязание «Зажги свою звезду», конкурс «А ну-ка, девушки-горянки».

Педагоги школы уверены, что этнокультурное воспитание развивает у учащихся такие качества, как пат­риотизм, толерантность, интерес к культурам этносов не только Казахстана, но и других стран.

Сейчас воскресная школа – это достаточно большая структура, где изучают казахский, лезгинский, лакский языки. Занятия ведут профессионалы своего дела: Ф. Ж. Умбетова, Х. Т. Манафова, Т. Ф. Шабанова, Ш. Н. Абдуллаева, А. С. Мустафаев, которые стремятся воспитать достойных граждан нашей Родины. На занятия с удовольствием ходят дети и взрослые разных возрастов и национальностей. Все они живут и работают в Казахстане и связывают с этой страной свое будущее.

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