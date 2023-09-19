Дальнейшее развитие сотрудничества обсудили главы Казахстана и Ирана

Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.

В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.

"Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с Вами в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.

В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.

"Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо", – отметил Ибрахим Раиси.

Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас.

Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.