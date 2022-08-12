Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Данияр Жаналинов возглавил Комитет госдоходов в Минфине

Приказом министра финансов РК Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, с освобождением от должности вице-министра финансов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц, отдела аудита Налогового комитета по г. Талдыкорган.

С 2002 по 2008 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.

С 2008 по 2010 гг. — заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.

С 2010 по 2014 гг. работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2014 по 2018 гг. — руководитель департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С 2018 по 2021 гг. — руководитель департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

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