Развитие железнодорожной инфраструктуры – не просто вопрос логис­тики. Будучи крупнейшим транзитным узлом Евразии, Казахстан делает ставку на проекты, способные не только связывать регионы, но и открывать новые выходы к зарубежным рынкам.

Один из таких – железнодорожный, протяженностью 152 км – осуществляется сегодня в Туркестанской области. Речь идет о строительстве железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал. Этот маршрут послужит не только новым связующим звеном между южными районами страны, но и станет частью перспективного Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Проект имеет особое значение для южных районов – Жетысайского, Мактааральского, Сарыагашского, Келесского и Шардаринского. Это густонаселенные аграрные территории, традиционно отличающиеся высоким производственным потенциалом, но до сих пор ограниченные с точки зрения транспортной доступности.

– Для нас это не просто строительство новой линии, – отмечает житель Мактааральского района Бахыт Сейсембеков. – Это историческое событие. Здесь раньше никогда не было железной дороги. Не было возможности для прямого экспорта сырья, что очень важно для хлопкоробов, большая часть продукции которых отправляется за рубеж. Теперь все изменится.

Новая ветка позволит местным аграриям и перерабатывающим предприятиям напрямую отправлять выращенный урожай и продукты его переработки на внешние рынки: в Узбекистан, страны Центральной Азии, а также через Каспий на Кавказ и далее в Европу.

Строительство железной дороги осуществляется в два этапа. В рамках первого подготовлено более 90 км земляного полотна, строятся станции, мосты, путепроводы и инженерные сооружения. Уже сейчас завершено около 70% основных работ, включая сложные участки.

– Мы используем исключительно отечественные материалы – цемент, бетон, арматуру, – рассказывает исполнительный директор компании-подрядчика Самархан Жадаев. – Контроль качества осуществляется на всех этапах. Один из важных объектов – мост длиной 94 метра и 10-метровой высоты – будет завершен к октяб­рю нынешнего года.

И все же ключевым элементом маршрута станет мост через реку Сырдарью длиной 500 м. Его строи­тельство тоже уже началось. Это не просто инженерный объект, а важнейшее звено всей логистической системы – без него сообщение между двумя берегами было бы невозможным. Общая стоимость проекта – 286 млрд тенге. Работы ведутся в интенсивном режиме. На стройке задействовано около 800 человек и более 350 единиц строительной техники.

На строительной базе в Арысе уже готово 110 км рельсошпальной решетки. В ноябре планируют начать укладку. Все процессы – от производства до логистики – синхронизированы. На втором этапе, который стартует в 2026 году, планируется укладка еще 18 км путей, строительство станции, обустройство разъезда и пункта пограничного контроля, открытие таможенного поста. Это обеспечит полноценное функцио­нирование международного коридора, включающего не только грузовые, но и потенциально пассажирские перевозки.

Новая железнодорожная ветка обеспечит прямую логистическую связь с Узбекистаном – одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана в регионе.

Но значимость проекта выходит далеко за рамки двустороннего сотрудничества. Он встраи­вается в Транскаспийский международный транспорт­ный маршрут, являющийся альтернативой северным путям транзита грузов между Азией и Европой. С его введением в эксплуатацию грузы из Китая и стран Юго-Восточной Азии, поступаю­щие через порты Каспия, смогут беспрепятст­венно проходить через южные районы Казахстана и далее – в Узбекистан, Туркмени­стан, Иран, что станет серьезным конкурентным преимуществом республики. Дополнительно проект обеспечит создание 550 пос­тоянных рабочих мест после ввода линии в эксплуатацию, а это особенно важно для сельских районов, где спрос на стабильную занятость высок.

Полное завершение проекта запланировано на декабрь 2026 года. Все работы ведутся под конт­ролем Министерства транспорта, а также с участием национального железнодорожного перевозчика. Периодически проводятся выездные инспекции, привлекаются независимые эксперты по безо­пасности и качеству.

Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Макта­арал – это инвестиции не только в инфраструктуру, но и в людей, регионы, экономику будущего Казахстана. Этот путь соединит не только города и страны – он свяжет интересы миллионов людей, открыв новые горизонты для торговли, развития и интеграции, став надежным маршрутом международного сотрудничества и регионального процветания.