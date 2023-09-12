Дархан Ахмед-Заки стал вице-министром науки и высшего образования РК

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 2022 года он возглавлял комитет науки этого же министерства.

Фото пресс-службы правительства РК

Постановлением правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет им. К.Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы.

В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» в Жанаозене.

В 2004-2012 гг. — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2012-2013 гг. — декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2013-2016 гг. — проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

2016-2017 гг. — директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

2017-2020 гг. — президент Университета Международного бизнеса.

2020-2022 гг. — ректор Astana IT University.

С 2022 по сентябрь 2023 гг. — председатель комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

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