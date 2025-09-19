Также он поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы

Дархан Сатыбады объявил выговор акимам Ауезовского и Медеуского районов за плохой асфальт и замену брусчатки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

По данным пресс-службы акимата, Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта на улицах Аманжол и Яссауи в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы в Бостандыкском районе.

За ненадлежащий контроль за подрядчиками, допустившими просадку дорожного полотна на ул. Аманжол (работы выполняло ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», повреждено 13 автомобилей) и провал асфальта на улице Яссауи (подрядчик — ТОО «Спецкоммунстрой») акиму Ауэзовского района объявлен строгий выговор.

По мкр. Ерменсай, где ливневые потоки размыли траншеи после вскрытия под инженерные коммуникации (подрядчик — ТОО «SGGroup Сапа Строй»), а также за отсутствие контроля на пр. аль-Фараби и ул. Жарокова, где допущена нецелесообразная замена гранитных плит, в связи с отсутствием акима Бостандыкского района уволен его заместитель, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства.

Строгий выговор объявлен акиму Медеуского района за бездействие в ситуации с демонтажем брусчатки на бульваре Уалиханова, когда подрядная организация вывезла плитку в частный дом за пределами города, что вызвало резонанс среди жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, поручено проверить качество работ АО «Павлодарский речной порт» при реконструкции русла реки Улкен Алматы и благоустройстве прилегающей территории. Выговор объявлен руководителю Управления экологии и окружающей среды как заказчику проекта. Также дано указание Департаменту полиции доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хищения гранитных плит с набережной.

Дархан Сатыбалды поручил в кратчайшие сроки устранить нарушения, а управлению градостроительного контроля - перепроверить деятельность подрядчиков и технического надзора. В случае подтверждения фактов недобросовестной работы к ним будут применены жесткие меры и штрафные санкции, добавили в пресс-службе.