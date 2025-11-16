Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана

Сборная Казахстана в меньшинстве сыграла вничью с командой Бельгии в отборе на ЧМ-2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Virginie Lefour/ZUMA/ТАСС

Вчера состоялся матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные Казахстана и Бельгии. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы.

На девятой минуте Дастан Сатпаев открыл счёт в этой игре и вывел сборную Казахстана вперёд. На 48-й минуте Ханс Ванакен забил ответный мяч. На 79-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: красную карточку получил Ислам Чесноков.

После этой игры сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 15 очков за семь матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды восемь очков после восьми проведённых игр.

Форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев стал автором самого молодого гола в истории национальной команды, поразив ворота сборной Бельгии (1:1) в матче 9-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Футболист «Кайрата» отличился на девятой минуте, установив тем самым рекорд сборной Казахстана. Сатпаев забил дебютный гол за национальную команду в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 3 дней. Ранее рекорд принадлежал вингеру Еркебулану Сейдахмету, забившему в ворота Венгрии (3:2) в марте 2018-го в 18 лет, 1 месяц и 19 дней.

В августе 2026 года Дастан Сатпаев перейдёт в лондонский «Челси». Англичане заплатили за трансфер футболиста € 2,4 млн.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

