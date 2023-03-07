Дату полного перевода учебников в цифровой формат назвали в Правительстве РК

По данным министра просвещения, на сегодня 79% учебников переведены в цифровой формат и прошли госэкспертизу. 100% охват предметов цифровыми учебниками запланирован в 2024 году.

Фото: Kazpravda.kz

Ход цифровизации учебного процесса в среднем образовании рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что в рамках исполнения предвыборной программы главы государства предусмотрено внедрение инновационных способов преподавания и перевод учебных материалов в цифровой формат. В этой связи в ближайшие годы планируется проводить соответствующую подготовку педагогов, расширить применение цифровых учебников и специальных образовательных платформ, продолжить оснащение школ техникой и высокоскоростным интернетом.

На сегодня по республике в 7 тыс. школ внедрены образовательные платформы (Kundelik, Білімал, EDUS и др.) для ведения электронных журналов и дневников, оценивания, передачи домашних заданий, формирования планов и дистанционного обучения. Также имеются дополнительные сервисы: школьные мобильные приложения, аналитические дэшборды, меню столовых и т.д.

Кроме того, министр добавил, что 79% учебников переведены в цифровой формат и прошли госэкспертизу. 100% охват предметов цифровыми учебниками запланирован в 2024 году.

Наряду с этим в качестве дополнительных учебных материалов в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) с мультимедийным контентом. На сегодня создано более 50 тыс. ресурсов, которыми охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования. С начала года к ЦОРам подключены 6,7 тыс. школ, ежедневно к ним обращаются три миллиона учеников и учителей.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность обеспечения учащихся электронными учебниками.

«Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете», - сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.

Вместе с тем премьер добавил, что для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся городов и сел, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием.

«Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах», - указал он.

В заключение глава Правительства отметил необходимость до 15 марта принять Дорожную карту по цифровизации учебного процесса, в которой должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием и внедрению современных образовательных технологий.

«Министерству цифрового развития и акиматам регионов нужно принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечению их волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями», - заключил Алихан Смаилов.