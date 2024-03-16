Даурен Елеусинов проиграл нокаутом «наследнику GGG»

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Казахстанский боец потерпел четвертое поражение на профи-ринге, передает Kazpravda.kz

Фото: ©instagram.com/kingcallumwalsh

Казахстанский боксер первого среднего веса Даурен Елеусинов (11-3-1, 10 КО) выступил на вечере бокса в Нью-Йорке (США), сообщает Vesti.kz.

В главном бою события за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas он сразился с непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем (9-0, 7 КО) по прозвищу «Король». Этот поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился победой Уолша техническим нокаутом в девятом.

Таким образом, Уолш одержал десятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Елеусинов потерпел четвертое поражение на профи-ринге.

Свой последний до этого бой Елеусинов провел в октябре 2023 года в Стамбуле (Турция), где уступил раздельным судейским решением Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.

Уолш, продвижением которого занимается бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер, в ноябре на Madison Square Garden Theater единогласным решением судей победил американца Исмаэля Вильярреала (13-2, 9 КО). При этом Леффлер смело назвал своего подопечного - наследником GGG.

#Даурен Елеусинов #профессиональный бокс

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